30 мая 2018, среда

В ЕС отреагировали на признание независимости Абхазии и Южной Осетии со стороны Сирии

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В ЕС заявили, что признание независимости Абхазии и Южной Осетии - это нарушение международного права

В ЕС заявили, что признание независимости Абхазии и Южной Осетии - это нарушение международного права

В Евросоюзе раскритиковали Сирию за решение признать независимость самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии.

В заявлении пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС говорится, что признание независимости грузинских регионов – это нарушение норм международного права.

Отмечается, что ЕС полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ.

"Мы по-прежнему привержены активной поддержке усилий по урегулированию конфликтов, в том числе посредством работы специального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии и миссии ЕС по наблюдению", - говорится в заявлении.

Напомним, 29 мая руководство Сирии заявило о признании независимости двух самопровозглашенных "республик" Абхазии и Южной Осетии. 

После этого Грузия приступила к процедурам по прекращению дипломатических отношений с Сирией.

Абхазия и Южная Осетия заявили о независимости в начале 1990-х годов. В 2008 году о признании независимости "республик" объявила Россия.

Кроме РФ независимости грузинских регионов признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату и Тувалу (позднее отозвала признание).

В Тбилиси называют эти территории оккупированными регионами Грузии.

В основном же, мировое сообщество признает суверенитет Грузии над Южной Осетией и Абхазией. На территории двух самопровозглашенных образований находятся российские военные базы.

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