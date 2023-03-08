Несовместим с ценностями. В ЕС отреагировали на грузинский закон об «иноагентах»

8 марта, 01:29
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Жозеп Боррель (Фото:www.flickr.com/Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperació)

Жозеп Боррель (Фото:www.flickr.com/Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperació)

В Евросоюзе отреагировали на принятие Грузией закона об «иноагентах». Там указывают, что он противоречит ценностям и стандартам ЕС, членом которой страна хочет стать.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Дипломатическая служба ЕС.

Он назвал принятие закона в первом чтении «очень плохим развитием событий для Грузии и ее народа». Боррель отметил, что закон в его нынешнем виде рискует повлиять на гражданское общество и средства массовой информации с негативными последствиями.

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«Этот закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС. Это противоречит заявленным целям Грузии относительно вступления в Европейский союз, которую поддерживает подавляющее большинство граждан Грузии. Его окончательное принятие может иметь серьезные последствия для наших отношений», — подчеркнул Боррель.

Он также призвал Грузию поддержать свою приверженность продвижению демократии, верховенства закона и прав человека.

Во вторник, 7 марта, грузинский парламент поддержал в первом чтении законопроект об иноагентах, который фактически является аналогом закона, ранее принятого в РФ.

Закон, который поддерживает правящая партия Грузинская мечта, требует от любых организаций, получающих более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «иностранных агентов», в противном случае им грозят штрафы.

Зурабишвили ранее заявляла, что наложит вето на законопроект, однако у парламентского большинства достаточно голосов для преодоления президентского вето.

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В Тбилиси проходят массовые протесты. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих против законопроекта об иноагентах.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Грузия Евросоюз Агент Жозеп Боррель

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