«Ждем назначение главы САП». В ЕС поприветствовали избрание нового генпрокурора Украины
Андрей Костин (Фото:Пресс-служба президента Украины)
Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас поприветствовал назначение Андрея Костина на должность генерального прокурора и призвал скорее назначить главу САП.
«Поздравляем Андрея Костина с назначением на должность генерального прокурора Украины», — написал он в Twitter.
Маасикас подчеркнул, что делегация Евросоюза в Украине тесно сотрудничала с Костиным по вопросам реформы правосудия.
Глава представительства ЕС убежден, что в дальнейшем продолжит сотрудничать с новым генпрокурором при расследованиях военных преступлений России.
«С нетерпением ждем скорого назначения главы САП», — добавил Маасикас.
27 июля Верховная Рада поддержала назначение Андрея Костина на должность генпрокурора.
Нового руководителя САП не могли избрать уже два года. 19 июля Конкурсная комиссия приняла решение подать на рассмотрение генпрокурору представление о назначении Александра Клименко на должность руководителя САП.
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