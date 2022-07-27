«Ждем назначение главы САП». В ЕС поприветствовали избрание нового генпрокурора Украины 27 июля, 16:17 Андрей Костин (Фото:Пресс-служба президента Украины)

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас поприветствовал назначение Андрея Костина на должность генерального прокурора и призвал скорее назначить главу САП.

«Поздравляем Андрея Костина с назначением на должность генерального прокурора Украины», — написал он в Twitter.

Маасикас подчеркнул, что делегация Евросоюза в Украине тесно сотрудничала с Костиным по вопросам реформы правосудия.

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Глава представительства ЕС убежден, что в дальнейшем продолжит сотрудничать с новым генпрокурором при расследованиях военных преступлений России.

«С нетерпением ждем скорого назначения главы САП», — добавил Маасикас.

27 июля Верховная Рада поддержала назначение Андрея Костина на должность генпрокурора. Костин был главой комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики. Его также называют «буфером» между Офисом президента и послами G7, который пытается согласовывать интересы сторон в законодательной сфере.

Нового руководителя САП не могли избрать уже два года. 19 июля Конкурсная комиссия приняла решение подать на рассмотрение генпрокурору представление о назначении Александра Клименко на должность руководителя САП.

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