Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Нидерландов Дик Схоф прокомментировали намерение Дональда Трампа ввести 30-процентные пошлины на европейские товары с 1 августа.

Оба лидера назвали такой шаг вредным для обеих сторон и пообещали защищать интересы ЕС.

Фон дер Ляйен заявила в соцсети X, что новые тарифы «ударят по предпринимателям, потребителям и пациентам по обе стороны Атлантики». Она подчеркнула, что Еврокомиссия и в дальнейшем будет работать над заключением торгового соглашения до 1 августа, но при этом готова прибегнуть к «пропорциональным контрмерам» в ответ на действия США.

Реклама

Премьер Нидерландов Дик Схоф также выступил с заявлением, отметив, что обеспокоен объявлением Вашингтона. Он назвал тарифную эскалацию «не тем путем, по которому следует идти», и заверил, что Еврокомиссия может рассчитывать на полную политическую поддержку со стороны его правительства.

«Мы как ЕС должны оставаться объединенными и решительными и работать с США над таким результатом, который будет взаимно выходным», — добавил он.

12 июля Трамп объявил о введении 30% пошлин на импорт товаров из Мексики и стран Европейского Союза. Новые тарифы должны вступить в силу с 1 августа.

Financial Times со ссылкой на три источника сообщал, что США угрожали ввести 17-процентные пошлины на экспорт сельскохозяйственной продукции ЕС в ходе торгового конфликта с Брюсселем.

Инфографика: NV

В апреле Дональд Трамп ввел 20-процентную «взаимную» пошлину, но уменьшил ее до 10 процентов до 9 июля, чтобы обеспечить переговоры. До недавнего времени чиновники ЕС ожидали, что переговоры с США будут предусматривать таможенные сборы на уровне базовой ставки.

3 июля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что надеется на предварительное соглашение, которое позволит сторонам продолжать переговоры до окончательного соглашения.