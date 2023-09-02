Нарушение международного права. В ЕС осудили псевдовыборы на оккупированных территориях Украины

2 сентября, 02:11
Поделиться:
Петер Стано (Фото:Скриншот/Youtube/Studio Hitex)

Петер Стано (Фото:Скриншот/Youtube/Studio Hitex)

В пятницу, 1 сентября, представитель Европейской комиссии Петер Стано осудил проведение Россией так называемых выборов на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом он написал в своем микроблоге в X (Twitter).

«Россия начала досрочное голосование на своих незаконных так называемых выборах на временно оккупированных украинских территориях. Это дальнейшее массовое нарушение международного права и суверенитета Украины», — сообщил Стано.

Видео дня

По его словам, Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск являются украинскими территориями, а все причастные к псевдовыборам «будут привлечены к ответственности».

31 августа Центр нацсопротивления сообщил, что на временно оккупированных территориях россияне начали проводить так называемые «выборы» в псевдоместные советы и «законодательные органы».

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Евросоюз Псевдовыборы Война России против Украины Временно оккупированные территории

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X