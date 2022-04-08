В ЕС опасаются, что Россия может организовать заказные политические убийства
Возможные агрессивные действия России обсуждались на встрече глав МВД стран ЕС в конце марта (Фото:denzel/pixabay)
Россия может попытаться отомстить Европе, организовав заказные политические убийства и кибератаки, сообщил координатор ЕС по борьбе с терроризмом Илкка Салми в комментарии Der Spiegel.
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Возможные агрессивные действия России обсуждались на встрече глав МВД стран ЕС в конце марта. По словам Салми, нельзя исключать, что Россия попытается организовать кибератаки и политические убийства в Европе.
Также Брюссель беспокоится тем, что на стороне российских оккупантов воюют ультранационалисты из Сербии и Боснии. Салми добавил, что большое количество оружия, которое сейчас находится в Украине, также может стать проблемой для ЕС.
«Террористы и преступники могут воспользоваться хаосом войны, чтобы украсть или перепродать оружие», — подчеркнул он.
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