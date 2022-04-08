В ЕС опасаются, что Россия может организовать заказные политические убийства

8 апреля, 16:09
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Возможные агрессивные действия России обсуждались на встрече глав МВД стран ЕС в конце марта (Фото:denzel/pixabay)

Возможные агрессивные действия России обсуждались на встрече глав МВД стран ЕС в конце марта (Фото:denzel/pixabay)

Россия может попытаться отомстить Европе, организовав заказные политические убийства и кибератаки, сообщил координатор ЕС по борьбе с терроризмом Илкка Салми в комментарии Der Spiegel.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

Возможные агрессивные действия России обсуждались на встрече глав МВД стран ЕС в конце марта. По словам Салми, нельзя исключать, что Россия попытается организовать кибератаки и политические убийства в Европе.

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Также Брюссель беспокоится тем, что на стороне российских оккупантов воюют ультранационалисты из Сербии и Боснии. Салми добавил, что большое количество оружия, которое сейчас находится в Украине, также может стать проблемой для ЕС.

«Террористы и преступники могут воспользоваться хаосом войны, чтобы украсть или перепродать оружие», — подчеркнул он.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Европа Российская агрессия Убийства Война в Украине

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