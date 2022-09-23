Некоторые страны ЕС предлагают отключить Газпромбанк от SWIFT — СМИ 23 сентября, 23:00 Некоторые страны ЕС предлагают отключить Газпромбанк от SWIFT (Фото:Пресс-служба Газпромбанка)

Некоторые страны ЕС считают, что очередной пакет антироссийских санкций должен предусматривать отключение Газпромбанка от SWIFT, ограничение сотрудничества с РФ в области ядерной энергетики и расширение санкций в отношении энергоресурсов, сообщает Bloomberg.

По информации издания, Польша, Ирландия и три страны Балтии хотят, чтобы ЕС расширил свои санкции против российской энергетики и внес в них запрет на сжиженный углеводородный газ (СВГ) и ограничения на сотрудничество в области ядерной энергетики.

Видео дня

Также, пишет Bloomberg, предложения предполагают исключение большего количества банков из международной платежной системы SWIFT, начиная с Газпромбанка, который до сих пор не попадал в санкционные списки ЕС, хотя через него российские оккупанты получают зарплату.

Кроме того, санкции могут предусматривать усиление ограничительных мер, связанных с операциями по криптоактивам, ограничение на страховые услуги, отмечает агентство.

Ранее газета The Financial Times сообщила, что в пятницу начинаются встречи представителей Европейской Комиссии с чиновниками из стран ЕС, на которых будет обсуждаться очередной пакет санкций в отношении России.

По данным FT, Польша и страны Балтии распространили собственный список мер в отношении России, которые, в частности, предусматривают санкции в области информационных технологий, банковской сфере и поставке алмазов.

Европа активизировала работу над новыми санкциями против России на фоне того, как российский диктатор Владимир Путин пошел на эскалацию в развязанной им войне в Украине, объявив «частичную» мобилизацию в РФ и устроив незаконные «референдумы о присоединении к РФ» на захваченных территориях Украины. Путин также в очередной раз прибег к угрозам ядерным оружием.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.