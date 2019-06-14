В ЕС обсудят российскую паспортизацию Донбасса — Мингарелли Сегодня, 17:50 Цей матеріал також доступний українською European Union in Ukraine Хьюг Мингарелли European Union in Ukraine

Руководство Европейского Союза в ближайшие несколько недель обсудит вопрос упрощенной выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом в интервью агентству Интерфакс-Украина сообщил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

«Наше руководство обсудит этот вопрос в следующие несколько недель. Я не могу сказать, каким будет результат дискуссий, но явное осуждение таких действий уже было озвучено», — сказал дипломат.

По словам Мингарелли, ЕС придерживается позиции, что российская паспортизация Донбасса нарушает суверенитет Украины и Минские договоренности.

Напомним, что 14 июня в Ростовской области началась выдача российских паспортов жителям оккупированных РФ районов Донецкой и Луганской областей.

24 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям Донбасса получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

Украина признала недействительными российские паспорта, выданные жителям оккупированного Донбасса, и анонсировала в связи с этим персональные санкции.