В ЕС обсудят российскую паспортизацию Донбасса — Мингарелли
Руководство Европейского Союза в ближайшие несколько недель обсудит вопрос упрощенной выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
Об этом в интервью агентству Интерфакс-Украина сообщил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.
«Наше руководство обсудит этот вопрос в следующие несколько недель. Я не могу сказать, каким будет результат дискуссий, но явное осуждение таких действий уже было озвучено», — сказал дипломат.
По словам Мингарелли, ЕС придерживается позиции, что российская паспортизация Донбасса нарушает суверенитет Украины и Минские договоренности.
Напомним, что 14 июня в Ростовской области началась выдача российских паспортов жителям оккупированных РФ районов Донецкой и Луганской областей.
24 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям Донбасса получить гражданство РФ в упрощенном порядке.
Украина признала недействительными российские паспорта, выданные жителям оккупированного Донбасса, и анонсировала в связи с этим персональные санкции.