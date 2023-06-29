Лидеры ЕС планируют обсудить мятеж в РФ и обещают долгосрочные гарантии безопасности для Украины 29 июня, 09:02 ЕС (Фото:REUTERS/Ив Герман)

Лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе планируют обсудить последствия мятежа боевиков ЧВК Вагнера и обещают поддержку Украины в войне с Россией. Об этом сообщает Reuters.

Также лидеры ЕС планируют пообщаться с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудить, какую роль может сыграть ЕС в обязательствах Запада по укреплению безопасности Украины.

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что хоть «драматический мятеж» ЧВК Вагнера не стоит в повестке дня предстоящего саммита в Брюсселе, но лидеры почти наверняка его будут обсуждать.

«Это обязательно появится», — сказала она журналистам.

Как и несколько других лидеров ЕС, Каллас сказала, что мятеж показал, что в руководстве России появились трещины и добавила, что видела разные взгляды на то, как восстание может повлиять на войну в Украине и риск, который Россия представляет для Запада.

«Запад не должен поддаваться расшатыванию и продолжать поддерживать Украину, укрепляя ее оборону» -, сказала она.

Подобное заявление сделал и Шарль Мишель, председатель Европейского совета.

«В этих обстоятельствах мы еще больше будем подтверждать нашу приверженность поддерживать Украину столько, сколько это потребуется, в том числе путем устойчивой финансовой и военной помощи», — сказал он в письме, в котором пригласил лидеров стран ЕС на саммит.

Также сообщается, что западные страны работают над пакетом долгосрочных гарантий по предоставлению Киеву оружия, оборудования, боеприпасов, обучения и другой военной помощи и планируют внести вклад в будущие обязательства по безопасности, чтобы «помочь Украине защитить себя в долгосрочной перспективе, сдерживать акты агрессии и противостоять попыткам дестабилизации».

Дипломаты сказали, что текст был предложен Францией.

Страны, включая США, Великобританию, Францию и Германию, обсуждают такие меры накануне саммита НАТО в следующем месяце в Вильнюсе, главной темой которого будет долгосрочная безопасность Украины.

Франция подчеркнула, что любой вклад ЕС должен взаимодействовать с вкладами других стран и основываться на существующих инициативах ЕС.

Среди них Европейский фонд мира, который возмещает членам ЕС расходы на военную помощь Киеву, а также учебная миссия для украинских солдат.