В ЕС обсудят дополнительные меры против агрессии РФ в Азовском море Сегодня, 12:38 114 Цей матеріал також доступний українською ЕРА ЕС хочет помочь разблокировать судоходство в Азовском море (на фото - украинское судно Донбасс в Мариуполе) ЕРА

В понедельник, 18 февраля, министры иностранных дел стран Евросоюза на Совете ЕС обсудят ситуацию районе Азовского моря - в частности меры по укреплению безопасности в Украине.

Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на материалы к заседанию, распространенные для СМИ в Брюсселе в пятницу, 15 февраля.



"[Главы МИД ЕС] обсудят также ситуацию вокруг Азовского моря и возросшую милитаризацию в регионе, социально-экономическую поддержку, которую ЕС мог бы принести региону, и то, как обеспечить свободный и беспрепятственный проход [судов] через Керченский пролив", - сообщается в документе.

Как уточняет Интерфакс, при этом высокопоставленный чиновник ЕС, представляя журналистам повестку совета, сообщил также, что глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини предложит министрам "дополнительные меры, касающиеся региона".

Украина является центральным пунктом повестки дня Совета ЕС по иностранным делам в понедельник.

В ноябре 2018 года России пошла на открытую военную агрессию против Украины в Керченском проливе, захватив катера ВМС Украины и 24 украинских моряка в плен.

Министр обороны Степан Полторак заявил, что таким образом Россия хотела спровоцировать украинские корабли в Керченском проливе открыть огонь, чтобы начать открытую агрессию против Украины.

Второй целью РФ, по его словам, была попытка заставить Украину отказаться от прохода через Керченский пролив в Азовское море.



"Фактически провести аннексию и Азовского моря. Конечно, на такой шаг мы никогда в жизни не согласимся", - сказал он.