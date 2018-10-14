В ЕС намерены обсудить введение санкций против стран, применяющих химоружие

Глава МИД Британии намерена предложить также механизм санкций за ответственность государств за проведение кибератак

Совет Европейского Союза по международным делам в ближайшее время намерен обсудить предложение Великобритании и Франции о новых правилах, которые позволят вводить санкции против стран, которые применяют химическое оружие, передает Telegraph.

Как отмечает издание, поводом для такого предложения стало отравление в Солсбери (Великобритания) с помощью нервно-паралитического вещества экс-сотрудника ГРУ России Сергея Скрипача и его дочери Юлии, в котором подозревают РФ.

Согласно инициативе Великобритании и Франции, ЕС сможет вводить санкции против руководителей разведывательных ведомств и политиков стран, которые признаны ответственными за химатаку: им должен быть запрещен въезд в страны Евросоюза и заморожены счета.

Как сообщило издание, глава МИД Великобритании Джереми Хант на совещании с представителями других стран ЕС в Люксембурге намерен предложить также механизм санкций за ответственность государств за проведение кибератак.

"После многих лет, когда никто не применял химическое оружие, возникли ситуации вроде того, что произошло в Сирии и Солсбери. Мы должны подвести красную черту для всех тех, кто пытается использовать эту ужасную оружие. Они должны понимать, что ответственность за это будет очень высокой", - заявил Хант.

Он также отметил, что ограничения не должны быть связаны только с Россией и событиями в Солсбери, их цель - борьба с использованием химического оружия по всему миру.

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