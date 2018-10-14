14 октября 2018, воскресенье

В ЕС намерены обсудить введение санкций против стран, применяющих химоружие

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Глава МИД Британии намерена предложить также механизм санкций за ответственность государств за проведение кибератак

Глава МИД Британии намерена предложить также механизм санкций за ответственность государств за проведение кибератак

Совет Европейского Союза по международным делам в ближайшее время намерен обсудить предложение Великобритании и Франции о новых правилах, которые позволят вводить санкции против стран, которые применяют химическое оружие, передает Telegraph.

Как отмечает издание, поводом для такого предложения стало отравление в Солсбери (Великобритания) с помощью нервно-паралитического вещества экс-сотрудника ГРУ России Сергея Скрипача и его дочери Юлии, в котором подозревают РФ.

Согласно инициативе Великобритании и Франции, ЕС сможет вводить санкции против руководителей разведывательных ведомств и политиков стран, которые признаны ответственными за химатаку: им должен быть запрещен въезд в страны Евросоюза и заморожены счета.

Как сообщило издание, глава МИД Великобритании Джереми Хант на совещании с представителями других стран ЕС в Люксембурге намерен предложить также механизм санкций за ответственность государств за проведение кибератак.

"После многих лет, когда никто не применял химическое оружие, возникли ситуации вроде того, что произошло в Сирии и Солсбери. Мы должны подвести красную черту для всех тех, кто пытается использовать эту ужасную оружие. Они должны понимать, что ответственность за это будет очень высокой", - заявил Хант.

Он также отметил, что ограничения не должны быть связаны только с Россией и событиями в Солсбери, их цель - борьба с использованием химического оружия по всему миру.

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