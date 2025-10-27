ЕС ищет «план Б» для финансирования Украины из-за нежелания Бельгии использовать замороженные росактивы

Евросоюз рассматривает другой формат финансирования Украины, если Бельгия не разблокирует механизм предоставления репарационного займа (Фото: REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Страны Европейского Союза будут вынуждены привлечь десятки миллиардов евро в виде общего долга в поддержку Украины, если Бельгия не согласится на использование замороженных российских активов для «репарационного кредита».

Об этом пишет Politico, ссылаясь на трех дипломатов ЕС.

По словам дипломатов, вариант общего долга должен быть включен в документ, который Еврокомиссия представит столицам стран ЕС в ближайшие недели.

Двое собеседников отметили, что большинство стран ЕС считают использование замороженных активов РФ лучшим вариантом для финансирования помощи Украине. В то же время общий долг, вероятно, был предложен как «пугающий» вариант, чтобы заставить страны действовать.

«Какой смысл обсуждать альтернативные решения? Это [репарационный кредит] - единственное, что мы имеем. И мы должны быть честными в этом отношении», — отметил европейский дипломат.

Собеседники также отметили, что в ЕС рассматривают еще один вариант — это прекращение помощи Украине, однако его поддерживает только Венгрия.

Как отмечается в материале, ЕС должен принять окончательное решение относительно механизма финансирования Украины до 18 декабря.

Politico пишет, Украина столкнется с серьезными финансовыми трудностями в конце первого квартала 2026 года, если не получит новой финансовой поддержки.

В сентябре агентство Reuters писало, что руководство Евросоюза разрабатывает план использования замороженных российских активов — в формате для предоставления Украине «репарационного кредита».

Еврокомиссия предложила государствам-членам рассмотреть возможность использования для "репарационного кредита" €25 млрд замороженных российских активов, хранящихся в частных банках по всему ЕС, а не только €140 млрд в депозитарии Euroclear.

Финансовый депозитарий Euroclear, в котором хранится большая часть российских активов, замороженных после полномасштабного вторжения в Украину, расположен на территории Бельгии.

Газета Financial Times сообщала, что премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер требует, чтобы все страны Евросоюза разделили юридические и финансовые риски, связанные с «репарационным займом», и гарантировали полную сумму, чтобы Бельгии не пришлось возвращать ее в случае проблем.