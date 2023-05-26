Европарламент предлагает запретить Венгрии председательствовать в ЕС — СМИ 26 мая, 21:54 Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Депутаты Европарламента на следующий неделе могут принять резолюцию о том, что Венгрия не может председательствовать в ЕС в 2024 году из-за многочисленных нарушений законодательства блока. Об этом сообщает Euractiv.

Издание отмечает, что резолюция не имеет обязательной юридической силы, но может привести к еще одному «крупному политическому конфликту» между Брюсселем и Будапештом.



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Венгерское правительство должно председательствовать в Совете министров ЕС в течение полугода с июля 2024 года, вскоре после выборов в Европарламент. Председатель в том числе отвечает за переговоры по законодательству ЕС.

В резолюции Венгрию обвиняют в том, что она не соблюдает законодательство ЕС и не придерживается принципа искреннего сотрудничества. Депутаты заявили о системной коррупции правительства страны и осудили их заявления, направленные против ЕС. Европарламент призывает ЕС «как можно скорее найти правильное решение» и «напоминает, что парламент может принять соответствующие меры, если такое решение не будет найдено».

Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач после этого заявил, что Европарламенту якобы не нравится «миролюбивая позиция Венгрии» и депутаты «хотят втянуть нас в конфликт».

15 сентября в Европарламенте заявили, что больше не считают Венгрию полноценной демократией и признают ее «избирательной автократией» из-за действий венгерского правительства и премьер-министра страны Виктора Орбана. Парламент осудил «преднамеренные и систематические усилия венгерского правительства по подрыву европейских ценностей».

Еврокомиссия также рекомендовала приостановить финансирование Венгрии на сумму около 7,5 млрд евро из-за коррупции и нарушения принципов верховенства права в стране. В декабре 2022-го сообщалось, что Венгрия не получит большую часть региональной помощи от ЕС из-за провала судебной реформы.