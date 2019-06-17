В ЕС хотят нарастить природоохранную деятельность в Черноморском регионе Сегодня, 14:41 Цей матеріал також доступний українською Flagi.in.ua Flagi.in.ua

В Евросоюзе отмечают необходимость расширения международного сотрудничества для преодоления экологических и климатических вызовов в Черном море.

Об этом пишет УНИАН.

Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС намерен стать полноправным членом Комиссии по защите морской среды Черного моря от загрязнения.

Об этом говорится в выводах Совета ЕС по привлечению Евросоюза к региональному сотрудничеству в Черноморском регионе, принятых в понедельник, 17 июня, в Люксембурге.

«Совет ЕС приветствует сотрудничество между Евросоюзом и главными региональными и международными организациями, осуществляющими активную деятельность в регионе Черного моря и, в частности с Организацией Черноморского экономического сотрудничества и Генеральной комиссией по вопросам рыболовства в Средиземном море. Совет ЕС вновь подтверждает цель Евросоюза стать полноправным членом в Комиссии по защите морской среды Черного моря от загрязнения», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что Совет ЕС особенно обращает внимание на необходимость расширения международного сотрудничества для преодоления экологических и климатических вызовов в Черном море.

