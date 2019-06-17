В ЕС хотят нарастить природоохранную деятельность в Черноморском регионе
В Евросоюзе отмечают необходимость расширения международного сотрудничества для преодоления экологических и климатических вызовов в Черном море.
Об этом пишет УНИАН.
Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС намерен стать полноправным членом Комиссии по защите морской среды Черного моря от загрязнения.
Об этом говорится в выводах Совета ЕС по привлечению Евросоюза к региональному сотрудничеству в Черноморском регионе, принятых в понедельник, 17 июня, в Люксембурге.
«Совет ЕС приветствует сотрудничество между Евросоюзом и главными региональными и международными организациями, осуществляющими активную деятельность в регионе Черного моря и, в частности с Организацией Черноморского экономического сотрудничества и Генеральной комиссией по вопросам рыболовства в Средиземном море. Совет ЕС вновь подтверждает цель Евросоюза стать полноправным членом в Комиссии по защите морской среды Черного моря от загрязнения», — отмечается в сообщении.
Отмечается, что Совет ЕС особенно обращает внимание на необходимость расширения международного сотрудничества для преодоления экологических и климатических вызовов в Черном море.