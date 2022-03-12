Агрессор, вероятно, не готов прекращать войну. В Елисейском дворце сообщили подробности разговора Путина с Макроном и Шольцем

12 марта, 20:34
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Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Советник президента Франции Эммануэля Макрона заявил, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, пока не намерен прекращать войну против Украины, сообщает Der Spiegel.

Советник Макрона уточнил, что у французской стороны сложилось такое впечатление после разговора Путина с президентом Франции и с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Путин по-прежнему винит в конфликте Украину, добавили в Елисейском дворце. Шольц и Макрон также упоминали мэра Мелитополя. Украинские власти ранее сообщали, что его похитили российские оккупанты. Путин заявил, что будет разбираться в этом вопросе.

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В Париже вновь подчеркнули, что Путин несет ответственность за военные преступления, но он все еще может принять правильное решение.

Макрон полон решимости исчерпать все дипломатические средства и предложить президенту страны-агрессора варианты, но в Париже готовы занять жесткую позицию в отношении Путина.

«Мы окажем на него максимальное давление и не уступим», — говорится в сообщении.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Владимир Путин Франция Агрессия РФ Эммануэль Макрон

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