Агрессор, вероятно, не готов прекращать войну. В Елисейском дворце сообщили подробности разговора Путина с Макроном и Шольцем 12 марта, 20:34 Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Советник президента Франции Эммануэля Макрона заявил, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, пока не намерен прекращать войну против Украины, сообщает Der Spiegel.

Советник Макрона уточнил, что у французской стороны сложилось такое впечатление после разговора Путина с президентом Франции и с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Путин по-прежнему винит в конфликте Украину, добавили в Елисейском дворце. Шольц и Макрон также упоминали мэра Мелитополя. Украинские власти ранее сообщали, что его похитили российские оккупанты. Путин заявил, что будет разбираться в этом вопросе.

В Париже вновь подчеркнули, что Путин несет ответственность за военные преступления, но он все еще может принять правильное решение.

Макрон полон решимости исчерпать все дипломатические средства и предложить президенту страны-агрессора варианты, но в Париже готовы занять жесткую позицию в отношении Путина.

«Мы окажем на него максимальное давление и не уступим», — говорится в сообщении.

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