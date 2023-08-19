Страны Западной Африки согласовали возможное вторжения в Нигер 19 августа, 04:48 Штаб Комитета начальников штабов ECOWAS (Фото:REUTERS/Francis Kokoroko)

Начальники штабов вооруженных сил государств Западной Африки (блок ECOWAS) согласовали дату возможного военного вторжения в Нигер из-за государственного переворота в этой стране. Такое решение было принято по итогам двухдневных совещаний в столице Ганы Аккры.

Об этом сообщает Reuters.



На встрече государств Западной Африки, состоявшейся в рамках Экономического сообщества, обсуждались вопросы о возможной интервенции с целью восстановления демократии в Нигере. Один из участников совещания в городе Аккра заявил, что если дипломатические усилия не увенчаются успехом, возможно потребуется применение вооруженной силы.

Видео дня

Глава ведомства ECOWAS по политическим вопросам и безопасности, Абдель-Фату Муссах, подчеркнул, что они готовы выполнить приказ о вмешательстве немедленно. На саммите союзных государств были детально обсуждены планы и обстоятельства возможной операции, однако при этом было отмечено, что все еще существует надежда на достижение мирных договоренностей с властями в Нигере, так как «двери для переговоров остаются открытыми».

Военный переворот в Нигере — что известно

26 июля военнослужащие президентской гвардии Нигера захватили в заложники президента Мохаммеда Базума, заблокировав доступ к его резиденции. Позже они выступили с заявлением, что свергли правительство Базума, закрыли границы и ввели комендантский час.

Через два дня глава президентской гвардии Абдурахман Чиани назвал себя новым лидером Нигера. Он был связан с попыткой государственного переворота против бывшего президента в 2015 году.

31 июля представители ECOWAS (Экономическое сообщество стран Западной Африки) заявили, что планируют военную интервенцию в случае, если через неделю президента Базума не уволят и не восстановят в его законной должности.

Однако мятежники отказались выполнять эти условия. В ответ ECOWAS объявили о ведении санкций против хунты Нигера, запретив экономические и финансовые операции, импорт продовольствия и энергоносителей.

В пятницу, 4 августа, комиссар ECOWAS Абдель-Фатау Муса сообщил, что руководители оборонных ведомств стран Западной Африки уже «разработали план возможного военного вмешательства».

Издание Reuters добавляет, что хунте был выдвинут ультиматум — до воскресенья, 6 августа, вернуть власть законному президенту страны.

8 августа телеканал RFI сообщил, что западные страны Африки готовы направить в Нигер 25 тысяч военных.