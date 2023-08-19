Страны Западной Африки согласовали возможное вторжения в Нигер
Штаб Комитета начальников штабов ECOWAS (Фото:REUTERS/Francis Kokoroko)
Начальники штабов вооруженных сил государств Западной Африки (блок ECOWAS) согласовали дату возможного военного вторжения в Нигер из-за государственного переворота в этой стране. Такое решение было принято по итогам двухдневных совещаний в столице Ганы Аккры.
Об этом сообщает Reuters.
На встрече государств Западной Африки, состоявшейся в рамках Экономического сообщества, обсуждались вопросы о возможной интервенции с целью восстановления демократии в Нигере. Один из участников совещания в городе Аккра заявил, что если дипломатические усилия не увенчаются успехом, возможно потребуется применение вооруженной силы.
Глава ведомства ECOWAS по политическим вопросам и безопасности, Абдель-Фату Муссах, подчеркнул, что они готовы выполнить приказ о вмешательстве немедленно. На саммите союзных государств были детально обсуждены планы и обстоятельства возможной операции, однако при этом было отмечено, что все еще существует надежда на достижение мирных договоренностей с властями в Нигере, так как «двери для переговоров остаются открытыми».
Военный переворот в Нигере — что известно
26 июля военнослужащие президентской гвардии Нигера захватили в заложники президента Мохаммеда Базума, заблокировав доступ к его резиденции. Позже они выступили с заявлением, что свергли правительство Базума, закрыли границы и ввели комендантский час.
Через два дня глава президентской гвардии Абдурахман Чиани назвал себя новым лидером Нигера. Он был связан с попыткой государственного переворота против бывшего президента в 2015 году.
31 июля представители ECOWAS (Экономическое сообщество стран Западной Африки) заявили, что планируют военную интервенцию в случае, если через неделю президента Базума не уволят и не восстановят в его законной должности.
Однако мятежники отказались выполнять эти условия. В ответ ECOWAS объявили о ведении санкций против хунты Нигера, запретив экономические и финансовые операции, импорт продовольствия и энергоносителей.
В пятницу, 4 августа, комиссар ECOWAS Абдель-Фатау Муса сообщил, что руководители оборонных ведомств стран Западной Африки уже «разработали план возможного военного вмешательства».
Издание Reuters добавляет, что хунте был выдвинут ультиматум — до воскресенья, 6 августа, вернуть власть законному президенту страны.
8 августа телеканал RFI сообщил, что западные страны Африки готовы направить в Нигер 25 тысяч военных.