В Дании пообещали оказать «максимальное давление» на Венгрию, чтобы разблокировать заявку Украины на вступление в ЕС

По ее словам, Дани будет оказывать максимальное давление на Венгрию, чтобы «она сняла свои предостережения».

«И мы готовы сделать все возможное, как на политическом, так и на практическом уровне, чтобы продвинуться вперед в отношениях с Украиной, а также с Молдовой и странами Западных Балкан», — сказала она.

Реклама

Издание также напомнило, что Дания входит в группу стран ЕС, выступающих за расширение.

«Однако такие амбиции сталкиваются с серьезным препятствием в Будапеште. Ободренная отрицательным результатом самопровозглашенного референдума по вступлению Украины в ЕС, Венгрия не проявила никаких признаков отмены своего вето в отношении заявки Киева на членство», — отметило издание.

6 марта премьер-министр Венгрии Орбан заблокировал коммюнике ЕС, в котором блок обязался продолжить поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, в том числе до незаконной оккупации Крыма и полномасштабного вторжения РФ.

14 марта президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами заявил, что то, что касается Европейского Союза, а именно решение о членстве Украины, блокирует только одна страна, и это Венгрия.

13 мая агентство Bloomberg писало, что ЕС обсуждает способы, которые позволят предотвратить блокирование Будапештом начала переговоров о вступлении Украины.

26 июня в правительстве Венгрии объявили окончательные результаты «референдума» Voks2025 по вступлению Украины в ЕС.

Там утверждают, что в целом проголосовало 2 278 000 человек, из которых 95% проголосовали против вступления Украины в ЕС, тогда как остальные 5% проголосовали за поддержку Украины.

Ранее Министерство иностранных дел Украины назвало так называемый венгерский референдум Voks 2025, который был инициирован правительством и длился с 14 апреля по 20 июня, «нагнетанием безосновательной ненависти» к Украине.