В Дании восемь украинских пилотов начали тренировки на F-16 22 августа, 16:14 Истребитель F-16 в Нидерландах (Фото:Piroschka van de Wouw/Reuters)

Дания начала обучение восьми украинских пилотов полетам на истребителях F-16.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на датские вооруженные силы во вторник, 22 августа.

Восемь пилотов прибыли на датскую военную авиабазу в Скрыдструпе вместе с 65 украинскими военнослужащими, говорится в заявлении вооруженных сил Дании. Сообщается, что военных также будут обучать обслуживать самолеты.

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Дания в настоящее время имеет 43 самолета F-16 и по соображениям безопасности не будет раскрывать, сколько из них находится в эксплуатации, говорится в датском заявлении.

20 августа во время визитов президента Украины Владимира Зеленского в Нидерланды и Данию Амстердам и Копенгаген пообещали передать Киеву 61 истребитель F-16 — 42 и 19 соответственно.

До нового года Дания может передать первые шесть самолетов. Также украинские военные тестируют шведские истребители Gripen.

Командующий Воздушных сил Николай Олещук заявил, что пилоты обучаются на F-16 в Великобритании и Швеции.

Президент Владимир Зеленский посетил базу в Дании, где, по его словам, также продолжаются учения.

США также готовы обучать украинских пилотов полетам на F-16, если европейские страны не будут успевать с процессом обучения.