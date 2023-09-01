В Дании сократят штат российского посольства 1 сентября, 18:49 Флаг Дании (Фото:torben7400 / Pixabay)

Министерство иностранных дел Дании в пятницу, 1 сентября, объявило об урезании численности посольства России в Копенгагене до такого же количества, как в Москве.

Об этом говорится на сайте датского МИДа

Ведомство сообщило послу России Владимиру Барбину, что штат посольства в Копенгагене должен быть сокращен до уровня, соответствующего штату посольства Дании в Москве — до пяти дипломатов и 20 административно-технических сотрудников.

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«В течение длительного периода Дания и Россия вели переговоры относительно выдачи виз датским сотрудникам посольства Дании в Москве с целью сохранения полноценного функционирования посольств в Дании и России. Эти переговоры не достигли никаких результатов, поскольку российская сторона неоднократно пыталась включить в них визовые запросы для сотрудников российской разведки», — говорится в заявлении.

Решение о сокращении численности персонала посольства РФ в Дании должно быть выполнено до 29 сентября. Нынешнее количество работников дипучреждения не уточняется.