В условиях строгой секретности. В Дании тайно провели мирную конференцию по Украине — СМИ
Зеленский встретился с лидерами стран Африки (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
В Дании в условиях строгой секретности провели мирную конференцию по Украине, передает немецкая радиостанция Deutschlandfunk.
Как сказано в материале, помимо представителей ряда западных государств, в ней приняли участие дипломаты из стран глобального Юга, в том числе:
- Китая,
- Индии,
- Бразилии,
- Южной Африки.
Эти страны до сих пор занимали в основном нейтральную или сдержанную позицию касательно войны России против Украины.
Официальные мирные переговоры по Украине с участием этих стран могут состояться уже в июле.
По данным СМИ, инициатива проведения конференции исходила от Украины.
16 июня президент ЮАР Сирил Рамафоса приехал с «миротворческой миссией» в Украину. В нее вошли лидеры Сенегала, Коморских островов, Замбии, Египта, Республики Конго и Уганды. На фоне их визита Россия осуществила массированный обстрел Киева крылатыми и баллистическими ракетами. Однако делегация атаку не осудила, а у президента ЮАР говорили, что «не слышали взрывов».
17 июня африканские лидеры прибыли в Санкт-Петербург на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Рамафоса призвал прекратить войну и вернуться к переговорам с Украиной, а кремлевский диктатор ответил новой порцией пропаганды и лжи.