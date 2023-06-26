В условиях строгой секретности. В Дании тайно провели мирную конференцию по Украине — СМИ 26 июня, 10:18 Зеленский встретился с лидерами стран Африки (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Дании в условиях строгой секретности провели мирную конференцию по Украине, передает немецкая радиостанция Deutschlandfunk.

Как сказано в материале, помимо представителей ряда западных государств, в ней приняли участие дипломаты из стран глобального Юга, в том числе:

Китая,

Индии,

Бразилии,

Южной Африки.

Эти страны до сих пор занимали в основном нейтральную или сдержанную позицию касательно войны России против Украины.

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Официальные мирные переговоры по Украине с участием этих стран могут состояться уже в июле.

По данным СМИ, инициатива проведения конференции исходила от Украины.

16 июня президент ЮАР Сирил Рамафоса приехал с «миротворческой миссией» в Украину. В нее вошли лидеры Сенегала, Коморских островов, Замбии, Египта, Республики Конго и Уганды. На фоне их визита Россия осуществила массированный обстрел Киева крылатыми и баллистическими ракетами. Однако делегация атаку не осудила, а у президента ЮАР говорили, что «не слышали взрывов».



17 июня африканские лидеры прибыли в Санкт-Петербург на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Рамафоса призвал прекратить войну и вернуться к переговорам с Украиной, а кремлевский диктатор ответил новой порцией пропаганды и лжи.