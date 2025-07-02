В Дании уже осенью может начать работу украинское оборонное производство

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что осенью на территории их страны может начать работу украинское оборонное производство . Об этом в среду, 2 июля, сообщает телеканал TV2 .

По словам Поульсена, Дания предоставит отдельным украинским оборонным предприятиям «возможность начать производство» у себя.

«Я ожидаю, что результаты будут заметны в сентябре или октябре. Поэтому некоторые украинские оборонные предприятия будут готовы получить приглашение», — добавил глава Минобороны страны.

Реклама

24 июня министры обороны Украины и Дании Рустем Умеров и Троэльс Лунд Поульсен подписали в Гааге Письмо о намерениях, которое предусматривает создание совместного оборонного производства на территории Дании.

25 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дания станет первой страной, с которой Украина запустит совместное оборонное производство.

5 июня Умеров заявлял, что первый транш в 428 миллионов евро по датской модели поступит в ближайшее время и будет направлен на производство украинского оружия, в частности артиллерии, ударных дронов, ракет и противотанковых средств.

Ранее СМИ писали, что Дания проложила путь к прямой закупке вооружения для Вооруженных сил Украины непосредственно у украинских производителей.

Так называемая датская модель оказалась эффективной: в 2025 году Дания, Швеция, Канада, Норвегия и Исландия потратят в совокупности 1,3 миллиарда евро на украинскую артиллерию, ударные дроны, ракеты и противотанковое оружие, произведенное в Украине. Около 830 миллионов евро из этой суммы поступает от ЕС, который черпает средства из доходов, полученных от замороженных российских активов.