«Удвоил свои усилия». Путин до сих пор верит, что может уничтожить Украину — директор ЦРУ

12 апреля, 08:24
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Уильям Бернс (Фото:www.facebook.com/Central.Intelligence.Agency)

Уильям Бернс (Фото:www.facebook.com/Central.Intelligence.Agency)

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что российский диктатор Владимир Путин до сих пор верит, что может уничтожить Украину.

«Вместо того, чтобы отступить, он удвоил свои усилия», — сказал Бернс о Путине.

По его словам, российский диктатор считает, что может уничтожить Украину и Запад.

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Бернс заявил, что Путин глубоко ошибался в своих предположениях об Украине до войны.

Видео дня

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что прогресс Украины в ходе контрнаступления может сформировать будущие «перспективы для дипломатии».

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   ЦРУ Уильям Бернс Война России против Украины

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