«Удвоил свои усилия». Путин до сих пор верит, что может уничтожить Украину — директор ЦРУ 12 апреля, 08:24 Уильям Бернс (Фото:www.facebook.com/Central.Intelligence.Agency)

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что российский диктатор Владимир Путин до сих пор верит, что может уничтожить Украину.

«Вместо того, чтобы отступить, он удвоил свои усилия», — сказал Бернс о Путине.

По его словам, российский диктатор считает, что может уничтожить Украину и Запад.

Бернс заявил, что Путин глубоко ошибался в своих предположениях об Украине до войны.

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Директор ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что прогресс Украины в ходе контрнаступления может сформировать будущие «перспективы для дипломатии».