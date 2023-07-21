«Это будет трудный путь». Россия страдает от существенных структурных слабостей, контрнаступление ВСУ может быть успешным — ЦРУ 21 июля, 09:29 Украинские военные ведут огонь из самоходной гаубицы (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что он по-прежнему оптимистичен в отношении того, что ВСУ смогут добиться успехов в своем контрнаступлении.

По словам Бернса, Россия страдает от некоторых существенных «структурных слабостей», скрывающихся за созданной ею мощной обороной. Среди этих недостатков — низкий моральный дух, слабый генералитет и «разброд» в политическом и военном руководстве страны.

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«Это будет трудный путь, но мы, как разведывательная служба, сделаем все возможное, чтобы обеспечить такую разведывательную поддержку и обмен информацией, которые помогут украинцам добиться прогресса», — сказал он на форуме безопасности в Аспене.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

16 июля ВСУ заняли северную часть Старомайорского в Донецкой области, враг пытался восстановить утраченное положение, но попытка была неудачной.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 17 июля заявила, что украинские войска за время наступления на Бахмутском направлении освободили от российских оккупантов более 30 кв.км территории, на Юге — почти 180 кв.км.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прогресс после начала наступления ВСУ "медленнее, чем хотелось бы", но Украина будет продвигаться дальше, «как посчитает нужным».

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный заявил, что его "злят" слова о том, что украинское контрнаступление идет «медленнее, чем ожидалось», и добавил, что каждый освобожденный метр украинским войскам «дается кровью».

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинское контрнаступление станет сложной и жестокой битвой.