Набережную Василькова назовут в честь премьера Британии Джонсона — мэр

4 мая, 11:16
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В середине апреля Джонсон посетил Киев, а 3 мая выступил перед нардепами Рады (Фото:ОПУ)

В середине апреля Джонсон посетил Киев, а 3 мая выступил перед нардепами Рады (Фото:ОПУ)

Набережную на реке Стугна в Василькове Киевской области назовут в честь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

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Об этом сообщила мэр города Наталия Баласинович.

«Великолепная новость, друзья! Наша новая набережная на реке Стугна, торжественно открытая в День города Василькова, теперь будет носить имя большого друга Украины премьер-министра Великобритании Бориса Джонса», — написала она в своем Facebook.

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Баласинович напомнила, что Джонсон первым из европейских лидеров принял решение оказать полномасштабную военную помощь Украине, а также поддержал стремление украинского народа дать отпор российским оккупантам.

https://www.facebook.com/Nataliia.Balasynovych/posts/391638646306524

3 мая Джонсон выступил перед нардепами в Верховной Раде. Он стал первым мировым лидером, кто обратился к украинскому парламенту с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

9 апреля в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Приезд не был анонсирован заранее. Джонсон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры также прошлись по центральным улицам украинской столицы.

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Во время визита в Киев Джонсон объявил, что Лондон готовит новый пакет финансовой и военной помощи Украине.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Борис Джонсон Киевская область Васильков Война России против Украины

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