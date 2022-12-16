В Черном море остается ракетоноситель с Калибрами на борту — Гуменюк

16 декабря, 19:10
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Военный корабль РФ в Черном море (Фото:missilethreat.csis.org)

Военный корабль РФ в Черном море (Фото:missilethreat.csis.org)

После массированного ракетного обстрела в пятницу, 16 декабря, в Черном море остается ракетоноситель с ракетами Калибр на борту.

Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, в море находится тот же ракетоноситель, который был применен во время обстрела 16 декабря и выпустил по меньшей мере пять ракет типа Калибр по Украине.

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«Мы знаем, что на нем было снаряжение 8 ракет. И, по всей вероятности, он еще готов (к применению — ред). Также предупреждаем, что вполне вероятно выведение других ракетоносителей в очень короткие сроки», — заявила Гуменюк.

В пятницу, 16 декабря, Россия осуществила новый массированный обстрел Украины. В ряде регионов сработала ПВО. Целями РФ стали энергообъекты во многих областях.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что российские войска выпустили по Украине 76 ракет, 60 из которых были уничтожены.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Черное море Ракеты Войска РФ Калибр

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