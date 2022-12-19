В Черном море нет кораблей с Калибрами, но оккупанты готовы их вывести в любой момент — Гуменюк

19 декабря, 17:18
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Военный корабль РФ в Черном море (Фото:missilethreat.csis.org)

Военный корабль РФ в Черном море (Фото:missilethreat.csis.org)

Россия не вывела в Черное море корабли-носители крылатых ракет типа Калибр. Однако ракетоносители находятся в пунктах базирования и готовы выйти на боевое дежурство в любой момент.

Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в комментарии 24 каналу.

Гуменюк уточнила, что в корабельная группировка россиян в Черном море состоит из восьми единиц, среди которых нет ни одного ракетоносителя.

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«Ракетоносителей на службе на данный момент не зафиксировано. Но они есть в пунктах базирования и, в принципе, снаряжены и готовы приобщиться к дежурству. Это говорит о том, что враг может применять как точечные атаки, так и присоединяться к массированным ракетным атакам», — подчеркнула она.

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Гуменюк отметила, что погода в Черном море штормовая, но это не критично для кораблей такого типа.

«Поэтому они могут быть (выведены — ред) на дежурство и могут атаковать. Нужно это осознавать», — подчеркнула она.

Также, по ее словам, на данный момент нет активности российской авиации, но самолеты собираются возле границ Украины и могут быть поднятыми в воздух в любой момент.

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Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у РФ осталось ракет на 2−3 атаки по территории Украины, после чего у них ничего не останется.

В украинской разведке заявляли, что никто не знает, когда будет следующая ракетная атака со стороны РФ, поскольку страна-агрессор руководствуется собственной логикой.

Президент Владимир Зеленский также отмечал, что российские оккупанты могут нанести новый массированный ракетный удар в любое время.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Россия Российская агрессия Черное море Войска РФ Калибр

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