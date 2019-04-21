В Черное море вошел разведывательный корабль ВМС Британии
В акваторию Черного моря вошел разведывательный корабль HMS Echo ВМС Великобритании.
Об этом свидетельствуют
данные ресурса Bosphorus Observer, который отслеживает прохождение судов через
пролив Босфор.
HMS Echo в декабре минувшего года уже появлялся в акватории Черного моря. Корабль заходил в порт Одессы, судно тогда посетил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. Он заявил, что этот корабль является сигналом для России, который свидетельствует о британской поддержке Украины перед угрозой российской агрессии.