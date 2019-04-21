В Черное море вошел разведывательный корабль ВМС Британии Сегодня, 09:00 317 Цей матеріал також доступний українською Bosphorus Observer Разведывательный корабль HMS Echo ВМС Великобритании Bosphorus Observer

В акваторию Черного моря вошел разведывательный корабль HMS Echo ВМС Великобритании.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Bosphorus Observer, который отслеживает прохождение судов через пролив Босфор.



.@RoyalNavy returns to the Black Sea: Echo class multirole hydrographic & oceanographic survey vessel @HMS_Echo transited Bosphorus, passing by Khedive Pavilion, former residence of Ottoman viceroy of Egypt & Sudan. H87 survey suit consists of EM710MBES, EA600 & towed side sonar. pic.twitter.com/nzK1u1bStf 20 апреля 2019 г.

HMS Echo в декабре минувшего года уже появлялся в акватории Черного моря. Корабль заходил в порт Одессы, судно тогда посетил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. Он заявил, что этот корабль является сигналом для России, который свидетельствует о британской поддержке Украины перед угрозой российской агрессии.