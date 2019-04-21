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В Черное море вошел разведывательный корабль ВМС Британии

Сегодня, 09:00
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В Черное море вошел разведывательный корабль ВМС Британии - фото

Bosphorus Observer

Разведывательный корабль HMS Echo ВМС Великобритании

В акваторию Черного моря вошел разведывательный корабль HMS Echo ВМС Великобритании.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Bosphorus Observer, который отслеживает прохождение судов через пролив Босфор.

HMS Echo в декабре минувшего года уже появлялся в акватории Черного моря. Корабль заходил в порт Одессы, судно тогда посетил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. Он заявил, что этот корабль является сигналом для России, который свидетельствует о британской поддержке Украины перед угрозой российской агрессии.

Теги:   Великобритания ВМС Босфор Черное море

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