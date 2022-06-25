«Слишком много обвинений и обид». В чем накануне войны ошибался Запад, а в чем Украина — экс-командующий армией США в Европе Ходжес 25 июня, 16:15 Цей матеріал також доступний українською Бен Ходжес (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Генерал Бен Годжес, экс-командующий армией США в Европе, в разговоре с НВ рассказал об ошибках Запада и Украины при подготовке к полномасштабному вторжению России.

Так, Ходжес считает, что западные страны должны были принимать решение о поставках вооружения в Украину гораздо быстрее, и оружие должно было раньше поступить украинцам.

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«Понятно, что страны Запада некоторое время колебались, каждая по своим причинам, возможно из-за преувеличенных переживаний о возможностях России, которые оказались ошибочными», — сказал он.

В то же время, отметил генерал, не стоит забывать, сколько вооружения, оборудования и помощи уже доставлено.

«Многие страны существенно обеднили свой оборонный потенциал, чтобы поставить Украине то, в чем она нуждается. Миллионы и миллионы долларов были и будут потрачены. Конечно, этого недостаточно, но многое уже дано», — добавил он.

Кроме того, Ходжес считает, что Украина готовилась к возможному вторжению «не так эффективно, как могла бы».

«Скажем честно: в последние восемь лет Украина не готовилась к возможному вторжению так эффективно, как могла бы это делать, много работ не было сделано — не был создан запас артиллерийских боеприпасов, или, например, создание сил территориальной обороны было начато гораздо позже, чем это должно было быть сделано», — считает экс-командующий армией США в Европе.

Годжес подчеркнул, что в медленных поставках вооружения не стоит винить только Запад.

«Слишком много обвинений, слишком много обид адресовано сейчас странам Запада, почему же вам так мало помогают, но, я думаю, это не полная картина того, почему война сегодня выглядит так», — подытожил он.

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