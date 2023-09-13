«Это не фильм». Главнокомандующий армии Чехии заявил, что Запад должен быть готов к длительной войне РФ против Украины 13 сентября, 16:24 Флаг Чехии (Фото:Jakub / Pixabay)

Страны Запада должны быть готовы к тому, что война РФ против Украины будет продолжительной. При этом Россия будет становиться враждебнее даже несмотря на поражение.

Об этом заявил главнокомандующий чешскими военными Карел Ржегка, сообщает Reuters.

По его словам, на Западе некоторые чиновники обеспокоены «медленным контрнаступлением» Сил обороны Украины. При этом чешский главнокомандующий так не считает.

Видео дня

«Так выглядит военное наступление. Это не похоже на фильм о Второй мировой войне. Это требует времени», — сказал он.

Ржегка также считает, что ни у одной из сторон на данный момент нет возможности достичь своих конечных заявленых цейлей.

«В общей картине я думаю, что пока ни у одной из сторон нет возможности достичь своих конечных заявленных целей в ближайшее время. Это будет длиться не несколько недель, это будет длиться, пожалуй, долго. И важно, чтобы мы поддерживали украинцев еще долго», — сказал Ржегка.

Он также добавил, что Чехия работает над представлением военной помощи Украине.

«Поверьте мне, мы просматриваем разные хранилища, планы и концепции и пытаемся определить, что еще мы можем предоставить. У нас все еще есть некоторые, в том числе тяжелое оборудование», — подчеркнул Ржегка.

29 августа министр обороны страны Яна Чернохова заявила, что Чехия вместе с другими странами НАТО должна готовится к продолжительному конфликту с РФ и продолжать поддерживать Украину.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что считает победой Украины создание условий, когда Россия никогда в будущем не сможет напасть.

15 августа министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что путь к победе в войне будет долгим и трудным, а украинцам следует настроиться на длительную борьбу.

