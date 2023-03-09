В Чехии собрали более $4 млн на комплексы ПВО для Украины 9 марта, 00:15 Мобильный зенитный комплекс Viktor основан на модели пикапа Toyota (Фото:twitter.com/DarPutinovi)

Волонтеры в Чехии собрали деньги на 15 мобильных комплексов ПВО для Украины. В общем собрали 90 млн крон (приблизительно 4 млн долларов).

Об этом сообщает инициатива Dárek pro Putina (Подарок для Путина) в Twitter.



Чешская инициатива Подарок для Путина объявила о финальном этапе сбора 15 мобильных комплексов противовоздушной обороны Victor для Украины, которые в ближайшие недели отправятся в Украину.

Видео дня

«Производство 15 зенитных установок-близнецов Victor, на которые вы перечислили 90 миллионов крон, подходит к концу! Машины и пулеметы готовы. Начинается сборник. К концу месяца они прибудут в Украину», — говорилось в заявлении.

Мобильный зенитный комплекс Viktor основан на модели пикапа Toyota с кабиной экипажа спереди и сзади грузовым отсеком. На машину монтируют спаренную зенитную пулеметную установку калибра 14,5 мм. Боекомплект модуля — 300 снаряженных боеприпасов и 300 дополнительных в запасе.

Конструкторы планируют, что они могут быть особенно полезны в борьбе с иранскими беспилотниками, которые используют в войне Россия.