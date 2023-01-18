18 миллиардов евро от ЕС недостаточно. Украине нужно больше денег, чем ожидали — чешский министр 18 января, 08:54 Збынек Станюра (Фото:www.facebook.com/ZbynekStanjura)

ЕС направил Украине первые 3 млрд евро из кредитного пакета в 18 млрд евро, но некоторые страны-члены ЕС уже видят, что этой суммы будет недостаточно, заявил министр финансов Чехии Збынек Станюра.

Об этом сообщает Euractiv.

«Когда вы видите сегодня и каждый день жестокие атаки российской армии, которые все больший ущерб наносят инфраструктуре Украины, а также жилым районам, я предполагаю, что потребность в этих деньгах будет даже выше, чем мы думали в ноябре или декабрь», — сказал Станжура.



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По его словам, для правительства Чехии поддержка Украины является главным приоритетом.

Чехия провела переговоры о пакете помощи для Украины во время своего председательства в Совете ЕС во второй половине 2022 года. Единственной страной, активно блокировавшей поддержку, была Венгрия.

В декабре 2022 года Европейский Союз согласовал предоставление Украине 18 млрд евро в рамках макрофинансовой помощи. 16 января 2023-го Украина и ЕС подписали Меморандум о взаимопонимании относительно ее предоставления.

