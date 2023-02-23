В Минобороны Чехии рассказали, сколько вооружения отправили Украине в прошлом году

23 февраля, 13:58
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Украиский военный (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Украиский военный (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Минобороны Чехии в прошлом году отправило Украине 38 танков, 55 боевых машин пехоты, четыре единицы авиационной техники и 13 самоходных гаубиц.

Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова, пишет Ceske Noviny.

По ее словам, также страна отправила Украине:

  • пять машин химической разведки,
  • 47 автомобилей,
  • 27 518 снарядов к артиллерии,
  • 12 гранатометов,
  • 4 900 снарядов к реактивным установкам,
  • 8 022 бронемашины,
  • 128 минометов,
  • 17 400 мин,
  • 291 зенитную установку,
  • 30 025 пистолетов,
  • 11 233 дальнобойных снаряда ручного огнестрельного оружия,
  • более 4 миллионов патронов к ручному огнестрельному оружию.

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Министерство также предоставило военно-медицинское оборудование, средства радиационной, химической и биологической защиты, военную технику и запасные части.

По словам министра, на складах еще есть военные материалы, которые могут быть предоставлены Украине.

О следующей поставке правительство приняло решение в среду, 22 февраля, подробности Чернохова не раскрыла.

https://www.youtube.com/watch?v=qqT4nBx-Sws
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Чехия Военная помощь Война России против Украины

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