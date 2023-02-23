В Минобороны Чехии рассказали, сколько вооружения отправили Украине в прошлом году 23 февраля, 13:58 Украиский военный (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Минобороны Чехии в прошлом году отправило Украине 38 танков, 55 боевых машин пехоты, четыре единицы авиационной техники и 13 самоходных гаубиц.

Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова, пишет Ceske Noviny.

По ее словам, также страна отправила Украине:

пять машин химической разведки,

47 автомобилей,

27 518 снарядов к артиллерии,

12 гранатометов,

4 900 снарядов к реактивным установкам,

8 022 бронемашины,

128 минометов,

17 400 мин,

291 зенитную установку,

30 025 пистолетов,

11 233 дальнобойных снаряда ручного огнестрельного оружия,

более 4 миллионов патронов к ручному огнестрельному оружию.

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Министерство также предоставило военно-медицинское оборудование, средства радиационной, химической и биологической защиты, военную технику и запасные части.

По словам министра, на складах еще есть военные материалы, которые могут быть предоставлены Украине.

О следующей поставке правительство приняло решение в среду, 22 февраля, подробности Чернохова не раскрыла.