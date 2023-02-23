В Минобороны Чехии рассказали, сколько вооружения отправили Украине в прошлом году
Украиский военный (Фото:REUTERS/Marko Djurica)
Минобороны Чехии в прошлом году отправило Украине 38 танков, 55 боевых машин пехоты, четыре единицы авиационной техники и 13 самоходных гаубиц.
Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова, пишет Ceske Noviny.
По ее словам, также страна отправила Украине:
- пять машин химической разведки,
- 47 автомобилей,
- 27 518 снарядов к артиллерии,
- 12 гранатометов,
- 4 900 снарядов к реактивным установкам,
- 8 022 бронемашины,
- 128 минометов,
- 17 400 мин,
- 291 зенитную установку,
- 30 025 пистолетов,
- 11 233 дальнобойных снаряда ручного огнестрельного оружия,
- более 4 миллионов патронов к ручному огнестрельному оружию.
Министерство также предоставило военно-медицинское оборудование, средства радиационной, химической и биологической защиты, военную технику и запасные части.
По словам министра, на складах еще есть военные материалы, которые могут быть предоставлены Украине.
О следующей поставке правительство приняло решение в среду, 22 февраля, подробности Чернохова не раскрыла.