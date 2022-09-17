В Бундесвере заявили об угрозе «каннибализации» немецкой армии из-за помощи Украине. Посол Мельник ответил

17 сентября, 20:13
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Андрей Мельник (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Андрей Мельник (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Союз военнослужащих Бундесвера на фоне дебатов вокруг поставок Украине немецких боевых танков предупредил об угрозе «каннибализации» вооруженных сил ФРГ. Посол Андрей Мельник раскритиковал это заявление.

В интервью RND глава союза Андре Вюстнер заявил, что передача Киеву вооружений из арсеналов Бундесвера ослабляет немецкую армию. По его словам, многие опасаются, что «политика дальнейшей каннибализации» немецких войск будет иметь негативные последствия.

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«Мы прекрасно понимаем желание Украины получить тяжелые вооружения. Мы вполне можем представить себе поставки боевых машин пехоты из запасов оборонной промышленности», — заявил Вюстнер.

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Он напомнил о «частично плачевном состоянии боевой техники», обязательства перед НАТО, учения и практику военнослужащих, которые, по его словам, являются «залогом всего».

«Поэтому нашим требованием остается никаких новых поставок из арсеналов Бундесвера. И, что не менее важно, — немедленное заполнение тех систем вооружений, которые уже переданы», — добавил Вюстнер.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник подверг критике заявление союза.

«Бундесвер, вы описываете военную помощь подвергшейся нападению Украине как „каннибализацию“ вооруженных сил Германии? Что это за ужасающие термины? Вам следует прийти в себя и выйти из этого затмения. Черт побери», — написал дипломат в Twitter.

https://twitter.com/MelnykAndrij/status/1571059502581157890?s=20&t=G6Za0baZNbYKLuNVy8p9Pg

На фоне успешного контрнаступления ВСУ Германия отказывается передавать Украине боевые танки. В Берлине говорят, что такое решение принимается в координации с союзниками, а для овладения танками требуется длительное обучение украинских военных.

В то же время ФРГ передаст Киеву бронемашины Dingo и дополнительные MARS II. Канцлер Олаф Шольц заявил, что немецкое вооружение сыграло «решающую» роль в контрнаступлении Украины.

Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Оружие Германия Вооружение Андрей Мельник Бундесвер Война России против Украины

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