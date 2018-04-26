В бундестаге обсудили последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС

Заседание комитета по охране окружающей среды бундестага было приурочено к 32-й годовщине Чернобыльской трагедии

В немецком бундестаге прошло заседание комитета по охране окружающей среды, которое было приурочено к 32-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.

Как сообщает DW, председатель комитета Сильвия Коттинг-Уль подвергла критике недостаточный объем компенсаций, выплачиваемых пострадавшим от катастрофы Чернобыльской АЭС.

По ее словам, выплаты не соответствуют предусмотренному законом размеру.

Также немецкий депутат критически отозвалась об энергетической политике Украины, которая по-прежнему делает ставку на атомную энергетику.

По словам Коттинг-Уль, которая посетила регион катастрофы 10-13 апреля, Еврокомиссия поддерживает эту политику, в частности, предоставляя кредиты на обеспечение мер безопасности, что позволяет продлить срок службы украинских АЭС.

В своем докладе депутат также упомянула коммерческое использование зоны отчуждения вокруг АЭС - там процветает туризм.

Вместе с тем на этой территории, очевидно, будет организован центр для хранения отработавшего ядерного топлива. В частности, там запланировано строительство могильника для отходов малой и средней активности, а также промежуточное хранилище для высокоактивных отходов. В то же время планов по созданию могильника для высокоактивных отходов пока нет - как указала Коттинг-Уль, Киев намерен сперва ознакомиться с опытом Германии и скандинавских стран.

На заседании также выступила парламентский статс-секретарь при министре окружающей среды Рита Шварцелюр-Зуттер, которая рассказала о задержках в вводе в эксплуатацию защитной арки над разрушенным взрывом четвертым энергоблоком, которая была построена еще в ноябре 2016 года. По словам Шварцеллюр-Зуттер, из-за высокого уровня излучения в некоторых частях реактора работы там могут производиться лишь в ограниченном объеме.

Как ожидается, окончательно саркофаг будет готов к концу текущего года, указала Шварцелюр-Зуттер.

В ночь на 26 апреля 1986 года на запущенной в эксплуатацию в 1977 году Чернобыльской атомной электростанции в нескольких километрах от Припяти произошел взрыв, разрушивший реактор четвертого энергоблока.

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