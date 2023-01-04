«Теперь мяч на стороне Берлина». Глава оборонного комитета Бундестага прокомментировала поставки французских танков ВСУ

4 января, 23:08
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Германии не хотела быть первой страной, отправившей в Украину танки (Фото:Courtesy Canadian Armed Forces с REUTERS)

Германии не хотела быть первой страной, отправившей в Украину танки (Фото:Courtesy Canadian Armed Forces с REUTERS)

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман обратилась к канцлеру Олафу Шольцу после решения Франции передать Украине танки.

«И снова другие страны-партнеры лидируют. Теперь мы наконец-то можем начать действовать в духе франко-германской дружбы, не так ли, федеральный канцлер?» — написала она в Twitter.

Видео дня

Штрак-Циммерман подчеркнула, что «теперь мяч находится на стороне» Германии, которая не хотела быть первой страной, отправившей в Украину танки.

https://twitter.com/MAStrackZi/status/1610710000737091584

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским в среду, 4 января, пообещал передать Украине «колесные танки» AMX-10RC.

9 декабря в правительстве Германии сообщили, что ведут переговоры с США и другими партнерами о поставках Украине танков Leopard 2.

Инфографика: НВ

Немецкие СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что Вашингтон дал понять Берлину, что не против передачи Вооруженным силам Украины тяжелых танков.

https://www.youtube.com/embed/brtmGjpO2i4
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Танки Российская агрессия Войска РФ Олаф Шольц

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