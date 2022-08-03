«Путин хочет Восток Украины». В Бундестаге раскритиковали заявление Шредера о «готовности» Кремля к переговорам

3 августа, 14:00
Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (Фото:FDP-Ratsfraktion Düsseldorf/www.flickr.com)

Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (Фото:FDP-Ratsfraktion Düsseldorf/www.flickr.com)

Глава Комитета по обороне в Бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн раскритиковала заявление экс-канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что Россия якобы «стремится к переговорам» с Украиной.

Об этом сообщает Spiegel.

«Если он скажет, что Путин хочет решения, то сегодня я могу сказать вам, как выглядит решение в понимании Путина: а именно, Путин хочет Восток Украины», — сказала она.

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Политик напомнила, что министр иностранных дел РФ Лавров также заявлял, что Россия хочет стереть с карты украинское правительство.

«Я более серьезно прислушиваюсь к тому, что говорит господин Лавров, чем к тому, что говорит бывший канцлер», — сказала она.

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер, который на прошлой неделе ездил в Москву, заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы «хочет переговоров» с Украиной.

Шредер подтвердил, что встречался с Путиным на прошлой неделе.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Владимир Путин Германия Герхард Шредер Война России против Украины

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