В Брюсселе действуют сотни российских и китайских шпионов – СМИ Сегодня, 10:40 315 Цей матеріал також доступний українською JLogan / Wikipedia Еще в 2003 году в штаб-квартире Совета ЕС в кабинках для перевода были обнаружены прослушивающие устройства JLogan / Wikipedia

Брюссель, де-факто столица Евросоюза, буквально кишит шпионами из Китая и РФ.

Европейские дипломаты рассказали об этом немецкому изданию Welt am Sonntag.

По словам чиновников, Европейская служба внешних связей(ЕСВС) располагает данными о 250 китайских и 200 российских шпионах в Брюсселе.

Агенты в основном работают при посольствах и торговых миссиях своих стран.

Дипломаты заявили, что их также предостерегли от посещения некоторых мест европейской столицы, в том числе популярного стейк-хауса и кафе в нескольких минутах ходьбы от главного здания Европейской комиссии и служебного здания ЕСВС.

В статье говорится, что помимо россиян и китайцев, в Брюсселе также широко представлены шпионы из США и Марокко.

Шпионский скандал впервые разгорелся в Брюсселе в 2003 году, когда в штаб-квартире Совета ЕС в кабинках для перевода были обнаружены прослушивающие устройства. В размещении этих устройств подозревали спецслужбы США и Израиля, но никаких доказательств так и не обнародовали.