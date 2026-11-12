В Нью-Йорке обрушился трехэтажный дом: один человек погиб, еще десять пострадали

Рядом с домом велись земляные работы для строительного проекта (Фото: REUTERS/Angelina Katsanis)

11 ноября в бруклинском районе Флетбуш обрушилось трехэтажное здание. В результате инцидента один человек погиб, еще десять пострадали; четверо из них находятся в критическом состоянии.

Об этом 11 ноября сообщает Associated Press.

Под обломками здания оказались люди. Спасатели вручную разбирали завалы, отбрасывая кирпичи и деревянные конструкции. К поисковой операции также привлекли дрон и служебных собак.

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Рядом с домом велись земляные работы в рамках строительного проекта. Ранее на этом участке снесли одноэтажное сооружение, а обрушившееся здание стояло на его краю. В результате инцидента строительный котлован засыпало обломками кирпича и дерева.

Фото: REUTERS/Анджелина Кацанис

Фото: REUTERS/Анджелина Кацанис

Фото: REUTERS/Анджелина Кацанис

Соседнее сооружение, имевшее общую стену с обрушившимся домом, устояло, однако его стена получила частичные повреждения.

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани призвал жителей города поддержать пострадавших и их семьи.