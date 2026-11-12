В Нью-Йорке обрушился трехэтажный дом: один человек погиб, еще десять пострадали
Рядом с домом велись земляные работы для строительного проекта (Фото: REUTERS/Angelina Katsanis)
11 ноября в бруклинском районе Флетбуш обрушилось трехэтажное здание. В результате инцидента один человек погиб, еще десять пострадали; четверо из них находятся в критическом состоянии.
Об этом 11 ноября сообщает Associated Press.
Под обломками здания оказались люди. Спасатели вручную разбирали завалы, отбрасывая кирпичи и деревянные конструкции. К поисковой операции также привлекли дрон и служебных собак.
Рядом с домом велись земляные работы в рамках строительного проекта. Ранее на этом участке снесли одноэтажное сооружение, а обрушившееся здание стояло на его краю. В результате инцидента строительный котлован засыпало обломками кирпича и дерева.
Соседнее сооружение, имевшее общую стену с обрушившимся домом, устояло, однако его стена получила частичные повреждения.
Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани призвал жителей города поддержать пострадавших и их семьи.