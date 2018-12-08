Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Наталья Кадя
Глубоко личное
Виталий Сыч
Истинные ценности
Егор Соболев
Субъект под охраной
Эрнандо де Сото
Давайте снова научимся договариваться

В Брюсселе "желтые жилеты" атакуют здание Европейского парламента, есть задержанные

Сегодня, 15:58
356
Цей матеріал також доступний українською

Задержаны около 70 протестующих

В Брюсселе, Бельгия, протестующие "желтые жилеты" собрались возле Европейского парламента, между полицией и манифестантами происходят столкновения.

Как сообщает Sunday Times, задержаны около 70 протестующих.

Отмечается, что большинство манифестантов задержали еще до начала акции. 

Ранее они пытались пройти в перекрытый правоохранителями квартал правительственных учреждений в центре города.

Первое столкновение протестующих с полицией произошло на улице Монтуайе, возле главных институтов Европейского Союза. Около 500 "желтых жилетов" двинулись по улице Луа в направлении площади Шумана, где сосредоточены брюссельские учреждения ЕС, однако были остановлены правоохранителями.

Также сообщается, что группа манифестантов сумела преодолеть одно из полицейских заграждений, после чего произошло столкновение.

"В полицейских полетели бутылки и другие предметы. В ответ был применен слезоточивый газ. Раздавались звуки петард", – говорится в сообщении.

Протесты продолжаются в других кварталах Брюсселя. Группа манифестантов блокирует автомобильный туннель на улице Трон.

Ранее сообщалось, что французское движение "желтые жилеты" запланировали свои акции протеста в соседних с Францией Бельгии и Нидерландах. Ни одна из этих стран не предложила повысить налог на топливо. Именно это решение французских властей вызвало массовые демонстрации и беспорядки в последние недели.

Это не протесты, это восстание. Мировые СМИ – о том, что означает бунт "желтых жилетов" для Франции и Европы

Напомним, в последние недели Париж и всю Францию охватили массовые акции протеста из-за резкого повышения цен на топливо.  

Улицы Парижа превратились в арену уличных противостояний: участники протестов сооружали баррикады, жгли автомобили, били витрины, вступали в столкновения с полицией и группами других протестующих.   

Помимо снижения цен на топливо, французы требуют снижения налогов и повышения минимального размера оплаты труда.

По словам премьер-министра Филиппа, в протестах в Париже участвуют 5,5 тысяч демонстрантов, в целом по Франции митингуют 36 тысяч человек. Полиция массово задерживала протестующих. Во время акций протеста погибли четыре человека. Правительство согласилось отложить повышение цен, однако активисты заявили, что требуют полной отмены данной инициативы. 

Огонь и ярость. Масштабные протесты в Париже в 20 фото

Теги:   Протест Брюссель Европарламент Евросоюз

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Геополитика

Сегодня, 15:58

article_img
В Брюсселе "желтые жилеты" атакуют здание Европейского парламента, есть задержанные

Последние новости

События

Сегодня, 17:05

СБУ разоблачила пропагандистскую общественную организацию "русского мира" на территории Украины
Страны

Сегодня, 16:49

Протесты во Франции: количество задержанных превысило 700 человек, протестующие возводят баррикады
Геополитика

Сегодня, 16:39

Новые санкции против РФ: Литва пополнила свой "черный список" ещё 20-ю российскими гражданами, связанными с агрессией в Керченском проливе

ТОП-3 мнений

Лилия Шевцова - фото
Лилия Шевцова
Россия уходит в себя, огрызаясь
2821
Виталий Сыч - фото
Виталий Сыч
Истинные ценности
2213
Павел Казарин - фото
Павел Казарин
Крым и его проигравшие победители
1625
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Операция "Трампнаш" завершилась. Что дальше?
10995
Сергей Лещенко - фото
Сергей Лещенко
ВП для ПП
8307
Семен Новопрудский - фото
Семен Новопрудский
Ловля на живца
6452
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
28968
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25096
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20309