В Брюсселе "желтые жилеты" атакуют здание Европейского парламента, есть задержанные Сегодня, 15:58 356 Цей матеріал також доступний українською Задержаны около 70 протестующих

В Брюсселе, Бельгия, протестующие "желтые жилеты" собрались возле Европейского парламента, между полицией и манифестантами происходят столкновения. Как сообщает Sunday Times, задержаны около 70 протестующих.

The French protest have sparked protesters to attack the European Parliament in Brussels, Belgium.



Macron and the EU have thrown Europe into anarchy with their authoritarian tactics. The leaders of the EU think they’re monarchs and the people have had ENOUGH!!!!#GiletsJaunes pic.twitter.com/Pqv6gt37UH 8 декабря 2018 г.

Отмечается, что большинство манифестантов задержали еще до начала акции.

Ранее они пытались пройти в перекрытый правоохранителями квартал правительственных учреждений в центре города.

Первое столкновение протестующих с полицией произошло на улице Монтуайе, возле главных институтов Европейского Союза. Около 500 "желтых жилетов" двинулись по улице Луа в направлении площади Шумана, где сосредоточены брюссельские учреждения ЕС, однако были остановлены правоохранителями.

Также сообщается, что группа манифестантов сумела преодолеть одно из полицейских заграждений, после чего произошло столкновение.

"В полицейских полетели бутылки и другие предметы. В ответ был применен слезоточивый газ. Раздавались звуки петард", – говорится в сообщении.

Протесты продолжаются в других кварталах Брюсселя. Группа манифестантов блокирует автомобильный туннель на улице Трон.

Ранее сообщалось, что французское движение "желтые жилеты" запланировали свои акции протеста в соседних с Францией Бельгии и Нидерландах. Ни одна из этих стран не предложила повысить налог на топливо. Именно это решение французских властей вызвало массовые демонстрации и беспорядки в последние недели.

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Напомним, в последние недели Париж и всю Францию охватили массовые акции протеста из-за резкого повышения цен на топливо.

Улицы Парижа превратились в арену уличных противостояний: участники протестов сооружали баррикады, жгли автомобили, били витрины, вступали в столкновения с полицией и группами других протестующих.

Помимо снижения цен на топливо, французы требуют снижения налогов и повышения минимального размера оплаты труда.

По словам премьер-министра Филиппа, в протестах в Париже участвуют 5,5 тысяч демонстрантов, в целом по Франции митингуют 36 тысяч человек. Полиция массово задерживала протестующих. Во время акций протеста погибли четыре человека. Правительство согласилось отложить повышение цен, однако активисты заявили, что требуют полной отмены данной инициативы.

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