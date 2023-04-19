Часть войны. Россия систематически использует информационные операции — британская разведка 19 апреля, 10:05 Пропагандистка Скабеева (Фото:Скриншот/YouTube/Denis Kazanskyi)

С начала полномасштабной войны РФ систематически использует информационные операции в качестве основного элемента своей стратегии.

Об этом сообщила британская разведка в среду, 19 апреля в Twitter.

В ведомстве заявили, что Россия создала множество каналов и подставных лиц для распространения дезинформации: намеренного создания и распространения ложной или манипулятивной информации.

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В разведке добавили, что одним из компонентов российской дезинформации является «отмывание нарративов», когда Россия продвигает информацию от подставных лиц или непроверенных источников в социальных сетях, которая затем проникает в основные или государственные СМИ.

«Цель этого — затуманить источник информации, чтобы российскому государству было легче дистанцироваться от сообщения. Затем оно продвигает вводящие в заблуждение фрагменты повествования, скрывая при этом свои корыстные интересы», — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что российские государственные субъекты представляют манипулируемые нарративы как организованно, так и ситуативно.

«Их текущие приоритеты почти наверняка включают дискредитацию украинского правительства и уменьшение международной поддержки Украины», — сказано в сообщении.