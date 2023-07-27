В Британской разведке назвали новое оружие, которым РФ усилила войска на юге и «нанесла Украине большой ущерб» 27 июля, 10:10 Ударный вертолет Ка-52 (Фото:Wikipedia)

В Британской разведке отмечают, что Россия усилила свои войска небольшим количеством новых вариантов ударных вертолетов Ка-52М, в частности в зоне проведения Вооруженными силами Украины крупных контрнаступательных операций на юге.

В отчете разведки Минобороны Британии, обнародованном в четверг, 27 июля, отмечается, что такие варианты вертолета Ка-52 сильно модифицированы и учитывают опыт РФ в Сирии.

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Разведчики отметили, что Ка-52 является одной из самых мощных систем вооружения РФ в Запорожской области.

В отчете отмечается, что Россия потеряла около 40 единиц Ка-52 с начала полномасштабного вторжения в Украину, но они нанесли Украине большой ущерб.

Сообщается, что одним из доказательств использования армией РФ модифицированных Ка-52М в Украине являются фотографии, опубликованные в социальных сетях, на которых экипаж позирует возле новой версии вертолета и благодарит за присланную помощь.

По данным отчета, еще одним ключевым усовершенствованием парка Ка-52 является интеграция новой противотанковой ракеты LMUR, дальность которой составляет около 15 км. Экипажи Ка-52 быстро использовали возможности для запуска этого оружия за пределы радиуса действия украинской ПВО.

Во вторник, 25 июля, украинские бойцы 38-й отдельной бригады морской пехоты уничтожили российский ударный вертолет Ка-52.

Оккупанты сообщили, что одним из членов экипажа уничтоженного российского Ка-52, был полковник авиации Виталий Табачников. На российских провоенных ресурсах пропагандисты заявили, что он был офицером с «очень большими погонами».

Эксперт по авиации Виталий Трубников заявил, что Табачников был командиром 112-го отдельного вертолетного полка, который базируется в российском городе Чита.

По данным Генштаба, всего с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла 310 вертолетов и 315 самолетов.

