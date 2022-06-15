Оккупанты контролируют большую часть Северодонецка, ВСУ на Азоте сковывают войска РФ — Минобороны Британии 15 июня, 09:21 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупационные войска контролируют большую часть Северодонецка (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Спустя более месяца ожесточенных боев российские оккупационные войска контролируют большую часть Северодонецка, сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

В сводке британского ведомства в Twitter говорится, что российская тактика ведения боевых действий в городах, основанная на интенсивном использовании артиллерии, нанесла значительный побочный ущерб по всему городу.

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Подразделения Вооруженных сил Украины вместе с несколькими сотнями мирных жителей укрываются в подземных бункерах химического завода Азот в промышленной зоне города.

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В ведомстве предполагают, что в дальнейшем российские силы, скорее всего, сосредоточатся в районе Азота, и пока украинские военные будут держаться, РФ вряд ли сможет перебросить их для заданий в других местах.

«Очень маловероятно, что Россия ожидала столь устойчивого сопротивления и такой затяжной войны на истощения в своем первоначальном планировании вторжения», — добавили в британском Минобороны.



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