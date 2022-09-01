ВСУ продолжают наступать на юге Украины, ракеты HARM могут стать серьезной проблемой для РФ — Минобороны Британии

1 сентября, 10:05
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В Минобороны Британии рассказали, как ВСУ продолжают контрнаступление на юге Украины (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

В Минобороны Британии рассказали, как ВСУ продолжают контрнаступление на юге Украины (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

По информации Министерства обороны Великобритании, в течение 30−31 августа ВСУ продолжали наступательные операции на юге Украины.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что свое наступление украинские силы подкрепляют интенсивными дальними ударами по российским пунктам управления и тылового обеспечения на всей территории оккупированной зоне.

Видео дня

Также в британском ведомстве напомнили, как Минобороны Украины опубликовало видеозапись применения украинскими самолетами высокоскоростных противорадиолокационных ракет (HARM). Россия ранее заявляла, что обнаружила фрагменты этих ракет.

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https://twitter.com/DefenceHQ/status/1565215379420598272

Россия отдает приоритет сильной наземной противовоздушной обороне. Радиолокационное покрытие, которое обеспечивает это, является критически важным потенциалом в ее операции в Украине.

«Существенное и устойчивое разрушение российских радаров ракетами HARM станет серьезным ударом по и без того проблемной осведомленности России о ситуации», — говорится в сообщении.

https://www.youtube.com/watch?v=nY5xjFbeS0o
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Великобритания Ракеты Наступление Контрнаступление Война России против Украины

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