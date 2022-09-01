ВСУ продолжают наступать на юге Украины, ракеты HARM могут стать серьезной проблемой для РФ — Минобороны Британии 1 сентября, 10:05 В Минобороны Британии рассказали, как ВСУ продолжают контрнаступление на юге Украины (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

По информации Министерства обороны Великобритании, в течение 30−31 августа ВСУ продолжали наступательные операции на юге Украины.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что свое наступление украинские силы подкрепляют интенсивными дальними ударами по российским пунктам управления и тылового обеспечения на всей территории оккупированной зоне.

Видео дня

Также в британском ведомстве напомнили, как Минобороны Украины опубликовало видеозапись применения украинскими самолетами высокоскоростных противорадиолокационных ракет (HARM). Россия ранее заявляла, что обнаружила фрагменты этих ракет.

Россия отдает приоритет сильной наземной противовоздушной обороне. Радиолокационное покрытие, которое обеспечивает это, является критически важным потенциалом в ее операции в Украине.

«Существенное и устойчивое разрушение российских радаров ракетами HARM станет серьезным ударом по и без того проблемной осведомленности России о ситуации», — говорится в сообщении.

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