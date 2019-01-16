В Британии провалилось голосование по Brexit. Что дальше? Сегодня, 11:47 1706 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Голосование по Brexit провалилось

Во вторник, 15 января, британский парламент не поддержал соглашение о выходе Великобритании из состава Европейского союза. Рассказываем, что это означает и как на это отреагировали в мире.

Что произошло?

Британский парламент не поддержал соглашение о выходе Великобритании из ЕС, предложенное правительством премьер-министра Терезы Мэй и согласованное с Евросоюзом.

Против сделки на соответствующих условиях выступили 432 парламентария, голоса "за" отдали 202 члена парламента. Это самое крупное поражение премьер-министра Великобритании в современной истории страны - подобный провал главы правительства случался лишь в 1924 году.

Предложенная правительством Мэй сделка не нашла поддержки практически у всех сторонников различных вариантов Brexit - как у сторонников "жесткого" варианта выхода страны из ЕС, так и приверженцев других конфигураций условий соглашения.

Что дальше?

Сразу после голосования лидер Лейбористской партии Джереми Корбин инициировал голосование о недоверии правительству Терезы Мэй - оно состоится вечером среды, 16 января.

Сама премьер-министр завила, что, если ей не будет вынесен вотум недоверия, она проведет ряд встреч с ключевыми парламентариями, чтобы “определить, что потребуется для обеспечения поддержки палаты [Палата общин - нижняя палата парламента Великобритании, - прим. Ред.]”.

В пресс-службе Терезы Мэй сообщили, что пока что она не собирается "немедленно" направиться Брюссель, поскольку сперва нужно провести переговоры с парламентариями.

Дата окончательного выхода Великой Британии из Европейского союза назначена на 29 марта - с учетом углубления политического кризиса, к которому привело голосование 15 января, у страны есть несколько вариантов развития событий: Великобритания выйдет из ЕС без заключения сделки, проведет повторный референдум, вернется к переговорам с Брюсселем или проведет внеочередные всеобщие выборы.

За Мэй остается возможность попытаться согласовать новые условия сделки, которые бы удовлетворили большинство представителей британского парламента.

Как отреагировали в Британии?

Лидер партии лейбористов Джереми Корбин, инициировавший голосование о вотуме недоверия Терезе Мэй, назвал произошедшее "катастрофическим поражением": "Палата вынесла свой вердикт по ее сделке. Задержка и отказ достигли своего конца".

Тереза Мэй в британском парламенте, 15 января 2018 года. Фото: EPA

Бывший министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что сделка о Brexit, предоставленная правительством Мэй, "мертва". Джонсон считает, что провал в парламенте дает премьер-министру "массивный мандат" на поиск более выгодного варианта сделки в Брюсселе.

Североирландская Демократическая юнионистская партия и Европейская исследовательская группа, являющиеся сторонниками Brexit, сообщили о своей поддержке Терезы Мэй во время голосования о вотуме недоверия - это может помешать планам лейбористов инициировать проведение новых выборов, за которыми последует смена правительства.

Как отреагировали в ЕС?

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что сожалеет о провале голосования.

"Риск беспорядочного выхода Соединенного Королевства увеличился после сегодняшнего голосования. Мы не хотим этого. Европейская комиссия продолжит свою работу в чрезвычайных обстоятельствах, чтобы обеспечить полную готовность ЕС", - заявил он.

По мнению Юнкера, предоставленное правительством Мэй соглашение о Brexit, согласованное с ЕС, является "честным компромиссом и лучшей из возможных сделок".

Председатель Европейского совета Дональд Туск признал провал голосования по соглашению о Brexit.

"Если сделка невозможна, но никто не хочет [выхода] без сделки, кому хватит мужества наконец сказать, что является единственным положительным решением?" - написал он.

Президент Франции Эммануэль Макрон предостерег Великобританию, что в случае выхода страны из состава Европейского союза без соглашения больше всего пострадают сами англичане.

"Второй вариант: они говорят нам (а по моему мнению, именно это они и сделают - я немного их изучил): "Мы попытаемся получить больше от европейцев и потом вернемся к голосованию", - добавил Макрон.

Президент Франции спрогнозировал, что Британия захочет больше времени для переговоров по отдельным пунктам сделки.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что они [Германия и Евросоюз] готовы к любым сценариям развития событий, а вчерашнее голосование не смогло показать, чего на самом деле хочет Британия.

"Как бы там ни было, мы продолжаем надеяться, что здравый смысл победит", - сказал он.

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