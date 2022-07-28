В Британии заявили о возросших рисках ядерной войны из-за Китая и РФ

28 июля, 09:53
По мнению британского советника по нацбезопасности Стивена Лавгроува, ситуация с РФ более опасная (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

По мнению британского советника по нацбезопасности Стивена Лавгроува, ситуация с РФ более опасная (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Из-за «разрыва коммуникации» с Китаем и РФ, пусть даже через теневые каналы, Запад рискует вступить с ними в ядерный конфликт.

Об этом во время своего выступления в Вашингтоне заявил советник по национальной безопасности Великобритании Стивен Лавгроув.

Читайте также:
Быть товарищем врага. Как поддержка Китаем России вдребезги разбила его партнерство вначале с США, а затем и с НАТО, и к чему это все идет

Он уверен, что ухудшение коммуникации с этими странами создает риск эскалации, которая может повлечь за собой «стратегический конфликт».

Видео дня

«Два монолитных блока времен холодной войны — СССР и НАТО — хоть и не без тревожных ударов — смогли достичь общего понимания доктрины, которая сегодня отсутствует… Во время холодной войны мы выиграли от ряда переговоров и диалогов, которые улучшили наше понимание советской доктрины, и возможностей и напротив. Это дало нам обоим более высокий уровень уверенности, что мы не просчитаемся по ядерной войне», — считает Лавгроув.

Читайте также:
Не уверен на 100%, что не будут: Зеленский оценил вероятность ядерного удара со стороны РФ

В этой связи он поддерживает решение президента США Джо Байдена возобновить сотрудничество с Китаем.

«У нас есть конкретные беспокойства по поводу китайской программы ядерной модернизации, которая увеличит как количество, так и типы систем ядерного оружия в его арсенале», — пояснил британский эксперт.

Читайте также:

Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis) Байден предупредил Россию: Ядерный удар по Украине приведет к серьезным последствиям

Что касается России, то здесь, по словам Лавгроова, ситуация хуже, поскольку кремлевский режим не просто развязал войну против Украины, но и пытается подорвать глобальную архитектуру безопасности западных стран.

«Это схема, которая включает незаконную аннексию Крыма, использование химического и радиологического оружия на территории Великобритании и неоднократные нарушения, повлекшие за собой развал Договора о ракетах средней и меньшей дальности… И мы будем продолжать привлекать Россию к ответственности за ее дестабилизирующие действия как международное сообщество», — подчеркнул он.

https://www.youtube.com/watch?v=0JP0IQNYIjg
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Великобритания Китай Ядерное оружие Российская агрессия Ядерная угроза Запад Ядерная война Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Улица в Мариуполе, 14 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
«Я не верил, что мы долетим» /
Боец Азова об участии в уникальной операции доставки подкрепления в Мариуполь и боях — интервью
28 июля, 09:11
События
Флаг Израиля (Фото:Avital Pinnick/flickr.com)
«Поле для нашей дипломатии» /
Израиль превращается в угрозу России и как это пригодится Украине — Яковина
28 июля, 08:26
Страны
Ocean Plaza больше не работает (Фото:Oleksandr Prykhodko / Alamy via Reuters)
Сюжет
Первый шаг к национализации? /
Почему закрылся ТРЦ Ocean Plaza — война, арест, российские владельцы
28 июля, 07:20
Ритейл/Недвижимость
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X