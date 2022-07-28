В Британии заявили о возросших рисках ядерной войны из-за Китая и РФ 28 июля, 09:53 По мнению британского советника по нацбезопасности Стивена Лавгроува, ситуация с РФ более опасная (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Из-за «разрыва коммуникации» с Китаем и РФ, пусть даже через теневые каналы, Запад рискует вступить с ними в ядерный конфликт.

Об этом во время своего выступления в Вашингтоне заявил советник по национальной безопасности Великобритании Стивен Лавгроув.

Он уверен, что ухудшение коммуникации с этими странами создает риск эскалации, которая может повлечь за собой «стратегический конфликт».

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«Два монолитных блока времен холодной войны — СССР и НАТО — хоть и не без тревожных ударов — смогли достичь общего понимания доктрины, которая сегодня отсутствует… Во время холодной войны мы выиграли от ряда переговоров и диалогов, которые улучшили наше понимание советской доктрины, и возможностей и напротив. Это дало нам обоим более высокий уровень уверенности, что мы не просчитаемся по ядерной войне», — считает Лавгроув.

В этой связи он поддерживает решение президента США Джо Байдена возобновить сотрудничество с Китаем.

«У нас есть конкретные беспокойства по поводу китайской программы ядерной модернизации, которая увеличит как количество, так и типы систем ядерного оружия в его арсенале», — пояснил британский эксперт.

Что касается России, то здесь, по словам Лавгроова, ситуация хуже, поскольку кремлевский режим не просто развязал войну против Украины, но и пытается подорвать глобальную архитектуру безопасности западных стран.

«Это схема, которая включает незаконную аннексию Крыма, использование химического и радиологического оружия на территории Великобритании и неоднократные нарушения, повлекшие за собой развал Договора о ракетах средней и меньшей дальности… И мы будем продолжать привлекать Россию к ответственности за ее дестабилизирующие действия как международное сообщество», — подчеркнул он.

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