В Британии после бунта Пригожина думают готовиться к внезапному распаду России — Times 26 июня, 11:10 Боевик ЧВК Вагнера в Ростове-на-Дону (Фото:REUTERS/Stringer)

В правительстве Великобритании считают, что после бунта главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина Лондону следует начинать готовиться к сценарию неожиданного распада России, сообщает The Times, ссылаясь на источники.

Как пишет газета, еще в начале развязанной Россией полномасштабной войны в Британии предполагали, что она может закончиться для Москвы нестабильностью внутри страны. Однако «марш на Москву» Пригожина и скорость, с которой он развивался, побудили дипломатов уже сейчас готовить план действий на разные сценарии.

Видео дня

«Мы должны ждать и смотреть, что будет дальше. Это может быть лишь первая глава чего-то нового», — сказал собеседник The Times.

Главный секретарь казны Соединенного Королевства Джон Глен назвал события последних дней «внутренним делом» России. В то же время бывший военный атташе Британии в Москве Джон Форман заявил, что успешный захват Пригожиным власти стал бы «худшим сценарием», назвав его «фашистом», в отношении которого не стоит питать иллюзий.

«Мы думали, что все это будет происходить постепенно. О неожиданном „марше на Москву“ речь не шла», — рассказал он, добавив, что западных дипломатов озадачил темп развития событий.

Вечером 24 июня Пригожин уехал из Ростова-на-Дону, где силы ЧВК Вагнера ранее за считанные часы взяли под контроль главные военные объекты. Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и вернет «вагнеровцев» «в полевые лагеря согласно плану».

В пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».

В Кремле заявили, что дело о вооруженном мятеже Пригожина закроют, «вагнеровцы» вернутся в «тыловые лагеря», а сам он уедет в Беларусь.

