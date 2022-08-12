Минобороны Британии представило свои данные о потерях российских самолетов на аэродроме в Крыму 12 августа, 09:05 На аэродроме вблизи Новофедоровки в Крыму РФ потеряла минимум восемь самолетов (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

По данным Министерства обороны Великобритании, минимум восемь российских самолетов были уничтожены или серьезно повреждены в результате удара по аэродрому вблизи Новофедоровки в Крыму.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что изначальная причина взрывов неизвестна, однако большие грибовидные облака, которые видны на видео очевидцев, почти наверняка возникли в результате взрыва до четырех открытых складов боеприпасов.

Видео дня

По данным британского Минобороны, по меньшей мере пять истребителей-бомбардировщиков Су-24 FENCER и три многоцелевых самолета Су-30 FLANKER H были уничтожены или серьезно повреждены во время взрывов. Аэродром, вероятно, остается пригодным к эксплуатации.

В ведомстве отметили, что потеря восьми боевых самолетов составляет незначительную долю от общего парка, доступных в России для ведения войны, но в основном Саки использовались как база для авиации Черноморского флота России.

«Состоятельность морской авиации флота сейчас значительно снижена. Этот инцидент, вероятно, заставит российскую армию пересмотреть свое восприятие угрозы. Крым очевидно рассматривался как безопасный тыл», — подчеркивается в сводке.

Телеканал CNN сообщил, что во время взрывов на аэродроме в оккупированном Крыму Россия потеряла не меньше семи военных самолетов — самое больше количество за раз со времен Второй мировой войны.



Эксперты и OSINT-аналитики предположили, что на аэродроме могло быть уничтожено более десяти самолетов страны-террориста (по данным Генштаба ВСУ — девять). По мнению Воздушных сил, потери оккупантов выше.



9 августа на военном аэродроме Саки возле Новофедоровки в оккупированном Россией Крыму прогремело несколько взрывов. Минобороны страны-агрессора России утверждало, что причиной взрывов стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов». Марионетки Кремля в Крыму заявили, что в результате взрывов погиб один человек, 14 — пострадали.



Инфографика: НВ

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