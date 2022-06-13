Битва за Донбасс: в Минобороны Британии назвали важнейший определяющий фактор в ходе войны 13 июня, 09:02 Цей матеріал також доступний українською Форсирование рек, вероятно, станет одним из наиболее важных определяющих факторов в ходе войны (Фото:Ukrainian Airborne Forces Command/Handout via REUTERS)

По информации Министерства обороны Великобритании, в районе Северодонецка продолжаются бои и в ближайшие месяцы форсирование рек, вероятно, станет одним из наиболее важных определяющих факторов в ходе войны.

В сводке британского ведомства в Twitter отмечается, что ключевой 90-километровый центральный участок российской линии фронта на Донбассе лежит к западу от реки Северский Донец.

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Для достижения успеха на нынешнем оперативном этапе наступления на Донбассе России придется либо проводить амбициозные фланговые действия, либо проводить штурмовые форсирования рек, убеждены в Минобороны Британии.

Сообщается, что украинским силам часто удавалось уничтожить мосты до отступления, в то время как Россия пыталась наладить сложную координацию, необходимую для проведения успешных крупномасштабных переправ через реки под обстрелами.

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