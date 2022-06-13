Битва за Донбасс: в Минобороны Британии назвали важнейший определяющий фактор в ходе войны

13 июня, 09:02
Цей матеріал також доступний українською
Форсирование рек, вероятно, станет одним из наиболее важных определяющих факторов в ходе войны (Фото:Ukrainian Airborne Forces Command/Handout via REUTERS)

Форсирование рек, вероятно, станет одним из наиболее важных определяющих факторов в ходе войны (Фото:Ukrainian Airborne Forces Command/Handout via REUTERS)

По информации Министерства обороны Великобритании, в районе Северодонецка продолжаются бои и в ближайшие месяцы форсирование рек, вероятно, станет одним из наиболее важных определяющих факторов в ходе войны.

В сводке британского ведомства в Twitter отмечается, что ключевой 90-километровый центральный участок российской линии фронта на Донбассе лежит к западу от реки Северский Донец.

Видео дня
Читайте также:
Россияне не оставляют попыток форсировать Северский Донец — Минобороны

Для достижения успеха на нынешнем оперативном этапе наступления на Донбассе России придется либо проводить амбициозные фланговые действия, либо проводить штурмовые форсирования рек, убеждены в Минобороны Британии.

https://www.youtube.com/embed/wKIY6VGXMSs

Сообщается, что украинским силам часто удавалось уничтожить мосты до отступления, в то время как Россия пыталась наладить сложную координацию, необходимую для проведения успешных крупномасштабных переправ через реки под обстрелами.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1536216886257635328
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донбасс Великобритания Северский Донец Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X