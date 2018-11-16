В Британии назначили нового министра по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила относительно малоизвестного чиновника Стивена Баркли новым министром по вопросам выхода из Европейского Союза (Brexit) вместо подавшего в отставку консерватора Доминика Рааба.
Как сообщает The Guardian, Баркли занимал должность младшего министра здравоохранения, ранее возглавлял Barclays Bank.
Напомним, что 15 ноября британский министр по вопросам Brexit, член Консервативной партии Доминик Рааб объявил о своей отставке. Он отказался поддержать проект соглашения по Brexit, одобренный накануне британским кабмином.
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23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.
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