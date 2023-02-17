Уроки войны в Британии. Как сотни украинцев учатся воевать на севере Англии — фоторепортаж 17 февраля, 11:59 Украинские гражданские учатся городских боев на военном объекте на севере Англии, 16 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Andy Bruce)

В Великобритании сотни гражданских украинцев отправились на север Англии для военных учений. Мужчин «превратят в солдат», которые будут воевать в развязанной Россией полномасштабной войне.

Об этом сообщает Reuters.

Учения проходят под руководством военных из Британии, Швеции, Дании, Нидерландов, Норвегии. В течение пяти недель украинцев будут учить, в частности, законам вооруженного конфликта, позиционной войне, военно-полевой медицине. Также программа включает стрелковую практику и городские бои — будут учить воевать в обычных домах и гражданских сооружениях.

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Капрал британской армии Картер, отказавшийся назвать свое имя, сказал, что украинцы учатся у «лучших вооруженных сил мира». По его словам, вернувшись домой, бойцы «смогут выжить и эффективно побеждать».



16 февраля правительство Британии заявило, что в 2023 году планирует удвоить количество участников учений с 10 тысяч до 20 тысяч в нескольких местах по всей стране. Министр обороны Бен Уоллес говорил, что украинцев учат воевать по «западной модели» с использованием меньшего количества боеприпасов. Премьер-министр Риши Сунак обещает, что ВСУ будут использовать танки Challenger 2 на фронте уже в марте.

Reuters и The Sun публикуют фото и видео учений украинцев в Англии.

Фото: REUTERS/Andy Bruce

Фото: REUTERS/Andy Bruce

Фото: REUTERS/Andy Bruce

Фото: REUTERS/Andy Bruce

Фото: REUTERS/Andy Bruce

Фото: REUTERS/Andy Bruce

Фото: REUTERS/Andy Bruce

Фото: REUTERS/Andy Bruce

Фото: REUTERS/Andy Bruce